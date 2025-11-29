健身2個月練出小肌肉 跪求美女主播轉身

〔記者林南谷／台北報導〕有「甜美主播」美名的三立財經台主播李昕芸，擁有外貌甜美，這幾年一直有瑜伽習慣，長期鑽研股市的她直言：「投資和健身一樣。」

為何「投資和健身一樣」？李昕芸用專業口吻說：「基本功做一兩次看不出差別，但每次訓練都在變強，去健身房已經滿2個月了，飲食上沒什麼太大改變，飯照吃、酒照喝，但有刻意多吃原型食物，稍稍看出一些小肌肉。」

於是，李昕芸小露背部練出的小肌肉，甜美笑喊「做個紀念」，但有粉絲暖心提出建議：「不要喝酒，對肌肉的生成有影響。」對此，李昕芸趕緊澄清回應：「非常非常少量。」

