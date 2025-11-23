健體設施藏危機! 林口"大轉輪"掉落砸男童頭部

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

公園健體設施，竟然暗藏危機！新北市林口區，一名媽媽帶著兒子，到＂足夢公園＂遊玩。過程中，小男孩在使用健體設施＂大轉輪＂時，疑似器材沒有定期保養，導致整座金屬製的轉輪，掉了下來，砸中男孩的頭部，造成頭頂上腫了一包，所幸沒有大礙。帶您來看這則獨家報導。

孩童們在公園裡的遊樂設施，爬上爬下，不過現在卻傳出，這些遊具竟然藏著，傷人的風險。撥開頭髮，頭頂腫了一包，頭皮明顯泛紅。怎麼也沒想到，在公園裡，玩健體設施，卻玩出一身傷。民視記者莊立誠﹔「這類型的大轉輪，在公園裡面非常的常見，但傳出有小朋友在遊玩的時候，整個轉輪掉了下來，砸中頭部，把一旁的家長給嚇壞。」其他家長表示，可能會特別地看一下吧，但是可能有時候沒注意到，會多看一下這邊的設施。還有人說，孫子在玩我都會跟著他，然後我看著他，(遊具)旁邊有沒有裂痕那些，他走到哪裡我就跟到哪裡，因為現在媽媽都在滑手機啊，小朋友在玩的時候，比較皮啊，比較皮的話他會這樣滑下來，我們不知道啊。

廣告 廣告

健體設施藏危機！ 林口足夢公園「大轉輪」掉落砸男童頭部

公園遊具設施藏危機，男孩頭部遭＂轉輪＂砸傷。（圖／民視新聞）

事發就在新北市林口區，週日上午，當事人帶著兒子，到足夢公園遊玩。過程中，孩子在使用健體設施"大轉輪"時，疑似器材沒有定期保養，金屬製的轉輪，突然整座掉了下來，不偏不倚地砸中孩子，導致他的頭部腫了好大一包，緊急送往急診檢查，所幸沒有大礙。新北市議員(民)李宇翔表示，體健設施作為不定時炸彈，其實對於所有的家長來說，都會非常的擔心，我也特別，跟林口區公所的經建課來要求，希望他們主動地聯繫，這個受傷(孩子)的家長，安排後續保險的理賠事宜，避免相關的情況再次發生。

健體設施藏危機！ 林口足夢公園「大轉輪」掉落砸男童頭部

公園遊具設施藏危機，男孩頭部遭＂轉輪＂砸傷。（圖／翻攝畫面）

當地議員，在第一時間，請區公所通報廠商維修，損壞的設施，也已經拉起封鎖線，要避免其他民眾，不小心受傷。

原文出處：健體設施藏危機！ 林口足夢公園「大轉輪」掉落砸男童頭部

更多民視新聞報導

北市南港公園竟出現「溜鳥」男 目擊民眾驚呼：變天體營？

半夜脫光光溜鳥！南港公園變天體營集散地 深夜驚見「全裸遊走」

板橋垃圾廠用地轉型變更 開闢6.59公頃公設興建580戶社宅

