側乳滑出封神！「水彈女王」登高雄 權恩妃「跨年造型曝光」粉絲嗨翻

記者林汝珊／高雄報導

權恩妃先前「Waterbomb」演出，掀起轟動。（圖／翻攝自IG）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於明（31）日晚間於夢時代登場，重磅邀請韓國爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃首度來臺跨年演出，今（30）日晚間她現身夢時代跨年彩排，吸引大批粉絲湧入一睹女神風采。

權恩妃登高雄跨年。（圖／高雄市政府提供）

相較於韓國冬季氣溫動輒零下，權恩妃對於來到溫暖宜人的高雄表示：「晚上的徐徐微風很涼爽，溫度剛剛好！」在韓國被封為夏日女神的她，以一身輕鬆休閒裝扮登臺彩排，一現身便引起全場尖叫聲浪。她以中文親切地向等候多時的「RUBI」們道賀「新年快樂」，現場應援聲整齊劃一，讓她露出燦爛笑容，直呼好感動！

權恩妃中文親切招呼。（圖／高雄市政府提供）

權恩妃一抵達便指名期待已久的珍珠奶茶與小籠湯包，這趟預計在臺停留三天，除許願造訪高雄夜市外，也期待能解鎖更多在地特色小吃。首次站上高雄跨年舞臺，對權恩妃而言別具意義，她興奮分享：「這次特別準備紅色格紋造型，選曲上也挑選能充分展現我個人魅力的歌曲，希望帶給大家難忘的表演，請大家多多期待。」

