側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量

黃仁勳來台參加2025年台積電運動會，致詞後隨即返美，在台灣停留不到24小時，離台時燦笑，因為他真的很想念狗狗。（圖／張昱傑提供）

輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。

他一邊受訪一邊移動說要回家了，強調自己已經三週都在外出差。從受訪畫面也可以看見黃仁勳急著搭上車前往機場，在進入機場後按下車窗向機場記者告別時露出燦笑，顯示他已經迫不及待返回美國。7日他在台南航空站受訪時就說，「我必須回家，我想念我的狗」。可見這位身價五兆美元的AI霸主，雖然能夠迅速判斷情勢，周旋在各國元首之間，並快速拿下訂單及台積電晶片，穩穩地掌控公司。

黃仁勳GeForce RTX 5090簽名時的工作夥伴，就是他的愛犬們。（圖／輝達粉專）

對外，黃仁勳對事業掌握游刃有餘。對內，他身後推動他的溫暖力量，除了太太Lori Mills、兒子黃勝斌（Spencer Huang）、黃敏珊（Madison Huang）兩人負責輝達機器人項目之外；還有一股重要的力量就是「毛小孩」，比起曬接班人，黃仁勳更常曬毛孩，狗狗們是他最好的工作夥伴，許多次新品發表會時，黃仁勳都讓狗狗們陪著他簽名，並且輝達也開放員工帶狗狗上班，輝達市值能破5兆美元，「Dog power」的情緒價值，功不可沒。

輝達員工可帶狗狗上班，且會發放工作證（情緒勞動），當然，黃仁勳上班時也會讓員工的狗狗陪伴在他身邊。（圖／翻攝輝達粉專）

黃仁勳輝達帝國後的Dog Power功不可沒。（圖／輝達粉專）

