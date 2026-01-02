側翼拿台東跨年標案類比裝潢商買軍火 藍委傻眼：這什麼邏輯？

國民黨立委洪孟楷（圖左）、林沛祥（圖中）、牛煦庭（圖右）回應媒體時事題問。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 2026台東跨年晚會備受好評，由天后藝人張惠妹擔任總導演推動，但該活動標案總預算為3500萬元，由公司登記資本額僅20萬元的野聲音娛樂有限公司得標。遭綠營支持者類比，先前引發爭議的裝修業者「福麥國際」及鞋業「大石國際公司」得標國防部炸藥採購標案。國民黨立委林沛祥今（2日）斥責，這是一個完全失當、不合理的比喻。

台東縣政府公開招標資料顯示，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案總預算高達3500萬元，而得標的「野聲音娛樂有限公司」，其公司登記資本額僅20萬元，卻成功拿下高額標案，引發外界討論。

對於媒體問及此事。林沛祥回應，這要先理解一個嚴肅的事實，烈性炸藥有致癌物質，且對國家安全、社會安全有高度風險，如果拿烈性炸藥跟演唱會相比，這就是一個完全失當、不合理的比喻。

林沛祥表示，當國軍要用烈性炸藥來保衛國家的時候，承包商居然是室內裝潢公司，其能力在各方面都不合格，對整個國家有非常大的危害，因此這樣的隨便比喻只是混淆視聽，是某種惡意的造謠，請不要拿這種事情來模糊焦點，拿烈性炸藥來比演唱會一點都不妥當。

國民黨立委牛煦庭也說，這問題是不一樣的，一個是掛羊頭賣狗肉，做裝潢的怎麼可以去買軍火？另一個張惠妹公司的本來就是展演公司，承辦演唱會天公地道。如果今天是一個本來就有實績而且正當取得資格的代表商要去買軍火，誰會去反對，但現在是做裝潢的、做茶葉的突然去買軍火，這個東西能類比嗎？

「我還在思考這個邏輯到底是什麼？」國民黨立委洪孟楷表示，阿妹演唱會辦得很好，為這塊土地、為台灣宣傳，創下台東跨年的新紀錄，這是才是真正愛台灣，感謝阿妹讓大家看到一個這麼精采的跨年晚會；但側翼想用這個來「洗地」，來類比為什麼做裝潢、做茶葉不能買軍火，到底是誰的邏輯有問題？軍火採購不能開玩笑、不能允許有任何錯誤和瑕疵。

