側臉太犯規！日本22歲美女棋士爆紅 一動作粉絲暈爛

近期日本岡山1名22歲圍棋職業女棋士，因為比賽中一張側臉照爆紅，她在對弈中既優雅又專注的神情讓不少網友暴動，圈粉無數引發討論。

路過棋院 成職業棋士

三島響出身於日本岡山縣，今年僅22歲，因為碰巧路過關西棋院產生興趣，開始接觸圍棋，18歲時就成為職業初段，今年4月升為二段棋士。

日前關西公開賽上，她首戰強碰勁敵、職業七段的岩丸平，最終敗下陣來。賽後她在IG上傳多張專注於棋盤對弈的照片，並感謝粉絲們對她的支持，會力拚明年重返這個舞台。

太犯規！ 美女棋士掀熱議

擁有氣質外型的三島響，比賽時穿著精緻毫不馬虎，白色高領針織毛衣搭配珍珠項鍊，加上其沉穩專注神情，舉手投足不失優雅，一切都被粉絲拍了下來，在網路引發討論。

網友紛紛讚嘆「好美」「才貌雙全」「對手都沒辦法專心了」「還以為是AI沒想到是真人」；三島響也被突然的關注感到訝異，不忘強調自己是職業棋士。

