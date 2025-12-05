側重西半球、批歐更甚俄中 川普2.0國安戰略發布

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮今天公布總統川普政府的新版「國家安全戰略」。從呈現的內容看，川普今後打算把軍事力量更多擺在西半球，以對抗移民、毒品等。報告對歐洲的措辭甚至比對中國更嚴厲。

政治新聞網POLITICO報導，白宮4日低調發布川普2.0版「國家安全戰略」（National Security Strategy）。這份報告通常在每個總統任內發布一次，作為美國正式宣告自身的全球優先事項，並牽動美國政府相關機構的預算分配

今天這份33頁的報告裡對歐洲的措辭嚴厲，暗示歐洲正處文明衰退，相較之下對中東與非洲著墨極少。報告罕見大幅聚焦西半球，將之視為保護美國本土的核心，指出「邊境安全是國家安全的主要元素」，並含蓄提及中國試圖在美國後院站穩腳跟。

● 大幅聚焦美國後院 儼然川普版門羅主義

報告載明：「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件。唯有如此，美國才能在這個區域於必要的時間、地點，自信地展現力量。」

「我們結盟的條件，以及我們提供任何援助的要件，都必須取決於削弱敵對外部勢力衝擊。從掌控軍事基地、港口與關鍵基礎設施，到廣義的戰略資產收購等各方面指導原則皆是如此。」

報告將川普政府的相關規劃形容為「門羅主義川普版附篇」的一環。門羅主義（Monroe Doctrine）源自1823年時任美國總統門羅（James Monroe）提出的概念，即不容外國惡意介入美國勢力範圍。

川普這份「國家安全戰略」與另一配套的「國防戰略」（National Defense Strategy），因政府內部對涉及中國的內容有爭論而延宕。兩名知情人士透露，財長貝森特（Scott Bessent）推動將對北京措辭調整得較柔和，川普本人也對美中之間微妙關係抱持審慎。

這份新版「國家安全戰略」稱美國在全球事務必須做出艱難選擇，指「冷戰結束後，美國外交政策菁英讓自己相信，永久主宰全球才符合美國最佳利益。然而，他國事務值得我們關注，應唯有在對方行動直接威脅我方利益時才成立」。

POLITICO認為，報告內容看起來與川普第二任內已採取的諸多行動頗吻合，包括大幅增派美軍到西半球、採取多項措施減少入境美國的移民、更大力推動強化美國工業基礎，以及宣揚川普式「西方認同」，連歐洲都是要宣教的對象。

● 對中國篇幅雖多 但用語謹慎

報告甚至提及與基督教保守派相關的所謂「傳統價值」，表示川普政府希望「恢復並振興美國的精神與文化健康、追求一個珍惜自身過往榮耀與英雄的美國」，還提到需要「更多興旺的傳統家庭以養育健康孩子」。

在罕見對拉美、加勒比海與其他美國鄰邦投入更多篇幅的同時，新版報告也迥異於過往政府優先聚焦諸如對抗俄羅斯、中國或打擊恐怖主義。

這份報告顯示，川普2.0在西半球的軍事擴張（如打擊疑似販毒船、陳兵威嚇委內瑞拉總統馬杜洛等）並非暫時性。報告指美國應強化與拉美國家關係，包括協助確立戰略資源（顯指稀土等原料）、推動民間企業更多合作，以利「美企在區域的戰略性收購與投資機會」。

這份報告也花費相當篇幅討論中國，然儘管語氣偏硬，但措辭謹慎並特別避免過激用語。

報告指川普政府承諾「重新平衡美中的經濟關係，優先考量互惠與公平，以恢復美國的經濟自主權」，同時也說與中國的貿易應保持平衡並「聚焦於非敏感領域」，甚至呼籲「維持與北京真正互利的經濟關係」。

● 憂心移民改變歐洲文明及動搖北約根基

報告闡明「迅速透過談判終止在烏克蘭的敵對行動」是美國核心利益之一，並需降低俄羅斯與其他歐洲國家衝突的風險。但整體而言，在談到俄羅斯時相當克制，對莫斯科幾乎沒有批評。

相反地，報告一些最尖銳的批評指向美國在歐洲的盟國，並以含蓄方式抨擊歐洲壓制極右翼政黨，稱這類行徑為政治審查。

報告中說：「川普政府與一些對烏克蘭戰爭抱持不切實際期待、且依附於不穩定少數政府的歐洲官員立場相左，對方當中許多人為壓制反對派不惜踐踏民主基本原則。」

報告指「從長期看，有充分理由相信在未來數十年內，某些北約成員國恐淪非歐洲族裔占多數的國家。屆時它們會否用與當年簽署北約憲章者一樣的方式看待自身在世界上的地位、看待與美國的關係，不無疑問」顯係暗示移民將從根本上改變歐洲身份認同，甚至可能傷害與美國的同盟。

● 國安戰略計畫趕不上變化 美歷任政府屢見

報告說：「我們的目標應是協助歐洲修正對方當前的軌跡。」此外，這份報告基本上也否定小國的地位，直言「較大、較富裕、較強國家擁有更大影響力，是國際關係不變的真理」。

POLITICO指出，這份「國家安全戰略」是川普政府2.0預計發布的多份重要國防、外交政策文件的首部，後續還會有「國防戰略」報告要發表，但預料基本方向會與今天的國安戰略報告類似。

美國歷任總統因任內後續遇到突發事件，因而做出不同於原先所發布「國家安全戰略」規劃的決策並不罕見。911恐攻後，當時小布希政府第一任的戰略最終大量聚焦於打擊伊斯蘭恐怖主義；拜登政府上任第一年投入大量時間精力撰寫戰略，卻因俄羅斯入侵烏克蘭而被迫重寫。

川普第一任的「國家安全戰略」大幅聚焦美國與俄羅斯、中國的競爭，但川普偏好取悅核子俱樂部強權領袖的性格，無形中削弱原本制訂戰略的效力。（編譯：陳亦偉）1141205