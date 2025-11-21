《偵探社》調查宿舍偷拍案！大咖男星當NPC亂入 逼問原子少年「有沒有女友」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

沉浸式解謎實境節目《成仁高中偵探社》，本周案件為男生宿舍驚傳針孔偷拍，攝影機被拆出6顆、主機卻不翼而飛，意味偷拍可能仍在進行中，學生嚇到不敢洗澡、偵探社整組神經緊繃，主持人視網膜更語重心長表示：「不只是一場破案遊戲，更是一次良知與判斷的考驗，挖掘真相、保護受害者。」

Darren邱凱偉化身「水電工」協助視網膜偵探團隊破案。（圖／小公視提供）

本集NPC由Darren邱凱偉擔綱「水電工阿欽」，他手拿報修單闖入現場：「咦？你們舍監怎麼好久沒聯絡？是去度假還是出事？」學生瞬間冷汗直流，被迫現場告知偷拍案。Darren立刻加入調查小隊，甚至陪學生回偵察點重新重整線索，NPC做到這個程度根本是「劇情密碼級SSR」。

驚喜還沒結束，製作單位特別精心安排，Darren與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「兒子」張恩瑋竟然在《成仁高中偵探社》再同框，張恩瑋一看到Darren就吐槽：「爸？怎麼變水電工？」Darren還把NPC「突擊盤問技能」點滿，看到F.F.O隊長胡勝銘，馬上靈魂拷問：「欸同學很帥喔，有沒有女朋友？」胡勝銘直接害羞：「沒有沒有……真的沒有！」錄影現場整組大爆笑，戲劇緊張氛圍瞬間被戳破。

Darren與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「兒子」張恩瑋竟然在《成仁高中偵探社》再同框。（圖／小公視提供）

雖然花絮笑點不少，但本集議題卻完全不輕鬆。刑法第315─1條明訂，無故以錄影、錄音、照相或電磁紀錄竊錄他人非公開活動、談話或身體隱私部位，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。《成仁高中偵探社》第二季每周六晚間9點在小公視頻道、公視+與小公視YouTube播出，每周日上午9點也可於公視頻道收看。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

