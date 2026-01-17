「偵查不公開」成詐騙幌子 婦誤信險失300萬元

〔記者劉慶侯／台北報導〕59歲金姓婦人深陷「假檢警」的詐騙圈套，想到銀行急匯300萬元以證明自己清白。她面對家人詢問，都堅稱要協助檢警辦案，因案件機密且「偵查不公開」，否則會有牢獄之災，讓家人無可奈何，最後警方到場調查，才挽回金婦免於損失鉅款。

北市警萬華分局大理街派出所是12日遇到民眾慌忙衝進派出所，聲稱他的母親金女疑似遭受詐欺，不肯聽從家屬勸解，因此急需警方協助陪同勸阻。

員警李志軒、林奕辰前往調查，金婦是告知家屬要外出協助製作偵查筆錄，但對方交代因為偵查不公開，故不能告訴家屬及其他警察詳細內容、地點，否則將會有官司纏身。

廣告 廣告

李員等2人立刻陪同家屬前往金婦的所在地，發現對方剛結束與假冒檢察官的人視訊，警方經過一番詳細說明犯罪手法後，金女始驚覺對方為詐騙集團，差點步入對方設下的圈套。

警方後續了解，詐騙集團是先假冒其為台中郵局主任，謊稱被害人身分遭臨櫃盜用，隨後將電話轉至假冒的假檢警，並告知金女現已遭通緝，需支付300萬元才能免於牢獄之災，要求金女馬上前往銀行匯款，所幸遭警方即時攔阻。

警方表示，現今詐騙手法層出不窮，公務機關不會主動要求收取現金或存簿提款卡，甚至利用視訊等方式製作筆錄。若有任何疑問，立即掛斷電話，並可撥打反詐騙165專線或110專線詢問。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

測速影像筆直路變「波浪路」失真 101公里超速1.2萬罰單判撤銷

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

