偵查不公開 成詐騙幌子 萬華警即時攔阻假檢警圈套

圖說：臺北市萬華分局大理街派出所警員李志軒、林奕辰。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局大理街派出所於115年1月12日遇一民眾慌忙衝進派出所，稱渠母親金女疑似正遭受詐欺，急需警方協助陪同勸阻。

經員警李志軒、林奕辰詳細了解，為金女告知家屬要外出協助製作筆錄，惟對方交代說因為偵查不公開，故不能告訴家屬及其他警察詳細內容、地點，否則將會有官司纏身。李員等2人立馬陪同家屬前往金女的所在地，發現金女剛結束與假冒檢察官之人視訊，經過一番詳細說明犯罪手法後，金女始驚覺對方為詐騙集團，差點步入對方設下之圈套。經後續了解，詐騙集團係先假冒其為臺中郵局主任，並謊稱被害人身分遭臨櫃盜用，隨後將電話轉至假冒之假檢警，並告知金女現已遭通緝，需支付新臺幣300萬元才能免於牢獄之災，要求金女馬上前往銀行匯款，所幸遭警方即時攔阻。金女及其家屬對警方之協助頻頻地表達感謝。

萬華分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，公務機關不會主動要求收取現金或存簿提款卡，甚至利用視訊等方式製作筆錄。若有任何疑問，立即掛斷電話，並可撥打反詐騙165專線或110專線詢問。