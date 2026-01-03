偵查佐休假買午餐 見店家起火掄起滅火器撲滅

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局大湖警分局偵查佐潘盈志昨(2)日休假時於中午11點多前往苗栗縣卓蘭鎮一處店家點餐外帶，潘盈志等待途中，發現店家廚房有異狀、冒出濃煙，潘盈志立刻拿起一旁滅火器朝起火廚房爐台噴灑，在警、消到場時已經順利協助滅火。

大湖警分局今天表示，潘盈志於分局服務已16年，其中8年先在卓蘭分駐所處理派出所事務，之後8年在偵查隊負責各項刑案，潘盈志僅說，當時因點了午餐外帶，發現店家2樓廚房起火便反射性拿起滅火器協助。

警方與消防分隊到場時，發現見義勇為的竟然是自己人，也多虧潘盈志當機立斷協助，火勢並未擴大，該店家老闆娘左手有輕微燒燙傷，警、消人員評估後無須送醫。

大湖警察分局肯定潘盈志臨危不亂、即時應變；警方也呼籲民眾，廚房用火務必提高警覺，定期檢查瓦斯與抽油煙設備，避免因疏忽釀成意外，如遇緊急狀況請立即通報相關單位，以維護居家安全。

