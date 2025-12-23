偵查佐網路發文開槍盧秀燕 台中地檢聲押禁見

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市警察局某分局黃姓偵查佐，涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」言論，警方將此偵查佐拘提到案；台中地檢訊問後，認為黃警涉恐嚇罪，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署今天發布新聞稿，22日接獲台中市警察局某分局偵查隊黃姓偵查佐，涉嫌在12月19日至21日，在多個群組內留下恐怖言論。

黃警在社群軟體文章，標題「台中人集合囉！」，內文為「＃快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖的貼文下方留言，「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

黃警又發布貼文標題「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪恐嚇言論；內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。

警方22日晚間6時35分，持台中地檢署檢察官核發拘票，將黃警拘提到案，扣得其用來發布前揭言論的行動電話1支，進行數位鑑識以及比對分析，今天上午將黃警解送到台中地檢署。

檢察官綜合相關證人證述、警方勘查報告及扣案手機等證據，確認黃警涉犯刑法第151條的恐嚇公眾，以及第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序進行，向台中地院聲請羈押禁見。（編輯：陳仁華）1141223