偵查佐追捕「出金手」！破3大詐騙集團獲頒警光獎 新北警攔截19億詐款

新北市刑大偵查佐葉凱原在追查詐欺案件時，意外撞見詐騙集團「出金手」，進而破獲由竹聯幫明仁會成員操控的龐大詐騙組織。這起案件涉及114位被害人，損失金額近4億元。葉凱原因偵破多起重大詐欺案件，與新北警方團隊一同獲得114年「警光獎」殊榮。新北警方不僅致力於打擊詐騙犯罪，更積極預防詐騙，透過與企業、社區合作及主動關心潛在被害人，成功攔截超過19億元的詐騙金額。

出金手郵局匯款給被害人被刑警葉凱原撞見，他規劃偵辦成功破獲黑幫成立的詐團，獲得114年警光獎。（圖／TVBS）

在一家郵局內，葉凱原意外發現一名理著短髮、身穿黑色衣服的李姓男子，正是詐騙集團的「出金手」。當時葉凱原感到非常興奮，隨後冷靜下來規劃查緝行動，最終順利破獲案件。這名「出金手」的工作是將錢匯入不認識的民眾帳戶，讓被害人誤以為自己的投資有獲利。葉凱原表示，現今詐騙集團會操控被害人心理，讓被害人相信自己在投資中獲利，進而持續上當。

刑警葉凱原從警七年，連破三大詐騙集團獲獎，他說不愧對警察這份工作，將繼續努力。（圖／TVBS）

葉凱原帶著激動的心情開始偵辦案件，透過跟監埋伏嫌犯的作案車輛，還蒐證到他們約在樹林一所學校前碰面交換鑰匙的畫面。調查發現，這個詐騙集團背後是由竹聯幫明仁會成員所操控。對於成功破案，28歲的葉凱原表示感到非常有成就感，不愧對自己的工作。作為警專35期畢業生，從事偵查工作七年的他已破獲三個重大詐欺集團，因打擊詐騙有成而獲選114年警光獎個人組優等。

新北市刑大副大隊長廖國安說，培訓員警成為識詐專家，客製宣導內容，更直接走入企業職訓和社區活動，宣導防詐。（圖／TVBS）

根據新北市警方統計，去年受理的詐騙案件超過2萬件，其中投資型詐騙、假網拍和解除分期付款的案件比例超過七成。新北市刑大副大隊長廖國安表示，警方培訓員警成為識詐專家，依照不同轄區特性客製化宣導內容，直接走入企業職訓和社區活動中進行教育。

警方不僅致力於逮捕嫌犯，更重視向民眾宣導詐騙手法。新北警方與1499家企業與社區合作，成功阻止2000多件詐欺案，攔截金額超過19億元，並主動撥打6000多通電話提醒潛在被害人。在一個實際案例中，有婦人帶著價值千萬的地契到當鋪抵押借款，聲稱要幫「老公」發薪水給員工，但連對方生日都說不清楚，幸好業者機警通報，才發現她遭遇愛情詐騙。面對詐騙集團不斷更新的手法，執法單位也必須持續進化。葉凱原與新北警方團隊雙雙獲得警光獎，希望能照亮詐騙的陰暗角落，防止更多人的血汗錢一夕蒸發。

