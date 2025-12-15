偵查佐餐廳聚餐遭店員圍毆濺血「少年隊跳針回應」警局長幫擦屁股曝真相

社會中心／高雄報導

高雄市少年隊一名偵查佐與家人用餐期間，與店員發生衝突被圍毆。（示意圖／資料照）

高雄市一名少年警察隊偵查佐於本月11日晚間與家人在鳳山區一間海鮮餐廳用餐後，竟在店外遭人圍毆受傷。警方昨（15）日進一步釐清案情，證實衝突起因並非外傳的債務或音量糾紛，而是該名偵查佐疑因酒後失言，在注意到同棟樓一間桌遊店時，脫口評論「這麼大的店怎麼沒人，沒荷官不如關了」，引發桌遊店員工不滿，遭4名員工追下樓圍毆，導致臉部受傷流血。高雄市警察局長林炎田證實該偵查佐「酒後言行失檢」，將進行究責。

據了解，高雄市少年警察隊的一名偵查佐在結束工作後，帶著妻小前往文龍東路上的一家海鮮餐廳享用晚餐。不料，在用餐期間，偵查佐與餐廳員工發生了激烈爭執，隨著衝突升級，該偵查佐遭4名餐廳員工動手圍毆。

警方獲報到場後迅速控制局面，並逮捕4名動手員工，警詢後，將4人依妨害秩序罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；至於遭打的偵查佐雖有受傷流血，所幸傷勢並不嚴重。

事發後，外界一度傳聞偵查佐是因債務糾紛遭人打傷。對此，少年隊出面澄清，除嚴正駁斥債務引發的暴力傳聞，並指出由於該名偵查佐平時說話的嗓門就比較大，當晚可能因此讓餐廳員工誤以為偵查佐是在抱怨服務不佳，進而導致雙方產生爭執。

不過，根據《Lai傳媒、記者爆料網》報導，據鳳山警分局調查，該名少年隊偵查佐當晚攜妻小至鳳山區一間餐廳用餐，餐後他前往位於2樓的廁所，期間經過一間桌遊店，疑因飲酒後言行不當，對著店內口出不遜言語，導致桌遊店陳姓等4名員工心生不滿。

偵查佐下樓時，4名員工一路尾隨追至餐廳外的角落將其圍住並毆打，導致偵查佐臉部紅腫挫傷、當場濺血。所幸，案發時其妻小已先行下樓取車，未捲入衝突。傷者送醫後確認傷勢並無大礙。

由於被害人身分特殊，本案最初案情眾說紛紜，一度傳出偵查佐因說話音量大與餐廳員工起口角，甚至被誤傳涉及債務糾紛。對此，少年隊雖出面澄清無欠債情事，但對於案發原因始終語焉不詳，僅跳針強調「本隊同仁攜同妻小到餐廳吃飯，餐後準備離開出門，被帶到店外旁角落毆打」。

少年隊長陳仁正最初面對媒體追問，也僅選擇官方回應，表示：「全案依刑法妨害秩序罪，移送高雄地檢署偵辦，本隊立場，則係依法偵辦，尊重相關司法調查」。直到高雄市警察局長林炎田出面，才證實該名偵查佐確實有「酒後言行失檢」的情形，將針對其行為進行究責，案情始告明朗。

警方已將涉案的4名桌遊店員工逮捕到案，訊後依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。此外，警方調查發現該桌遊店屬列管特殊營業場所，與海鮮餐廳登記為同一名負責人，但實際經營者疑另有其人，相關單位將進一步釐清。

