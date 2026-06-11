「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高

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美國西南佛羅里達保育協會公布最新緬甸蟒研究與移除成果。（圖／翻攝自臉書，Conservancy of Southwest Florida）

美國西南佛羅里達保育協會（Conservancy of SouthwestFlorida）公布最新緬甸蟒研究與移除成果指出，今年移除入侵緬甸蟒總量達177條，總重量約8080磅（約3.66公噸），較去年增加近2000磅，創下計畫推動以來新高紀錄。

美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。

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研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季期間活動最為頻繁，生物學家會在此期間持續監測族群變化，以降低其對當地生態系統的破壞，特別是對原生野生動物的威脅。

今年成果大幅提升，關鍵在於導入無線電遙測技術，以及40條被標記的雄性緬甸蟒「偵察蛇」（scout snakes）。研究團隊透過追蹤這些標記個體，鎖定與雌蛇交配的繁殖個體，在雌蛇產卵前即完成捕捉，大幅提高移除效率。

計畫負責人、生物學家巴托塞克（Ian Bartoszek）表示，今年首次達成「四噸級」移除成果，偵察蛇協助研究團隊深入地景中定位大型繁殖個體，成功在產卵前進行移除。他指出，這些科學化管理手段已開始抑制當地緬甸蟒繁殖量，若持續施壓，未來整體數量有望逐步下降。

根據統計，本季捕獲的雌性緬甸蟒平均重量約95磅，最大個體達153磅，體長約17英尺（約5.2公尺）。研究也發現，雌蛇平均可攜帶約70顆卵，其中約四分之一曾發現白尾鹿殘骸，顯示其對當地中大型哺乳類族群造成明顯壓力。

此外，2026年季節團隊亦額外移除約4100顆緬甸蟒卵，以進一步抑制孳生。保育協會指出，自2013年起推動移除計畫以來，已累計清除1750條緬甸蟒，總重量超過5.3萬磅，持續在佛州西南部進行長期生態控制。

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