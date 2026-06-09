偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提

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記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索並拘提。（圖／翻攝畫面）

嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。

檢警昨天（9日）下午兵分5路，搜索第一分局、何姓分隊長住家等處，共帶回何男在內7人到案說明；據悉，他遭控跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，偵訊尚未落幕，強制處分結果尚未出爐。

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對此，嘉義市警一分局強調，關於此案，由檢方指揮調查局，並請市警局督察室及第一分局共同執行，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

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