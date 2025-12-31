偵查隊小隊長酒駕「私開偵防車」 祭2大過恐將免職

新北市 / 邱文言 張權 報導

新北市中和警分局一名偵查隊許姓小隊長，休假期間吃宵夜喝了酒，隔天疑似宿醉開車上路，開的還是分局偵防車，要到台北市萬華區購買楊桃汁，經過華翠橋時遭到台北市保安警察大隊員警攔查，酒測值達0.63遭到送辦，分局從重「記兩大過處分」，甚至還有可能遭到免職，而中和分局長也表示，將會自請加重記過處分。

員警VS.酒駕許姓小隊長說：「稍等一下幫我吹口氣一下，麻煩你，中間停一下進來中間。」員警正在執行路檢勤務，一輛黑色休旅車緩緩駛來，駕駛對感知器吐氣，員警一發現燈亮了，立刻叫駕駛停到旁邊，員警VS.酒駕許姓小隊長說：「來來來來，(酒測值)0.63。」員警再進行酒測，一吹果然吹出超標數值，核對身分才發現，這一抓竟抓到自己人。

酒駕男子就是中和分局偵查隊小隊長，開的車還是警局偵防車，記者張權說：「這名許姓偵查隊小隊長，喝完酒的隔天下午打算到，台北市萬華區來買楊桃汁，在經過華翠橋下橋處的時候，遭到員警盤查，酒測值竟然高達0.63。」

被攔查前幾分鐘，小隊長從偵查隊大喇喇將偵防車開走，接著一路開上橋，酒駕的蹤跡全被監視器補捉，根據了解許姓小隊長，19日常訓打靶結束後，扣走偵防車鑰匙，晚上十點多獨自外出，吃宵夜喝了高粱，12點多再返回隊內休息，20日下午2點起床後口渴，開著偵防車，從中和開到萬華買楊桃汁，剛下華翠橋，就被台北市保安大隊員警逮到。

酒駕送辦的許姓偵查隊小隊長，今年51歲警員班144期，104年任職中和分局，偵查隊小隊長，今年4月調任鑑識小隊隊長，從警資歷約30年，新北市中和分局長陳宇桓說：「認許員犯罪事實明確且影響警譽重大，隨即召開考績會並報請一次二大過免職，另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分，以展現本分局整飭風紀決心。」

身為警員卻知法犯法，儘管自述休息超過10小時，但仍吹出酒測值，兢兢業業從警30年，為了酒駕恐將斷送警察生涯。

