偵查隊長叫女警：喝農藥死一死！涉嫌霸凌「不成立」屏東警局這樣說

社會中心／陳弘逸報導

屏東警分局石姓前偵查隊長遭控霸凌、性騷女警，涉嫌性騷案部分成立，記申誡2次，將調離非主管職務。（示意圖／記者陳弘逸攝影）

屏東分局石姓前偵查隊長對女警辱罵要她「去喝農藥死一死，如果喝不死就辦農藥行」遭控霸凌、性騷女警，日前內部調查結果出爐，涉嫌性騷擾部分則成立，但情節較輕，記申誡2次，將調離非主管職務。關於霸凌部分，因缺乏實質有利的證據，調查委員與律師都認為不成立，後續將由縣警局人事室開會後，將於近日對外說明。

石姓偵查隊長2025年遭控跟女警因工作意見不合起爭執；未料，隊長竟然要她「乾脆去喝農藥死一死算了」、「要是喝不死，就要去辦那家農藥行」；女方事後甚至去買農藥，回來反問隊長「要怎麼喝？」，當下他竟回答「你這樣喝，死不了人」。

此案，引發軒然大波，日前內部調查結果出爐，石姓偵查隊長涉及霸凌部分，尚未完成調查，至於性騷擾部分則成立，但情節較輕，記申誡2次，將調離非主管職務。

據《中國時報》報導，涉及霸凌部分，雖有10多處爭議點，但缺乏實質有利的證據，調查委員與律師都認為不成立。

關於調查細節，屏縣警局督察長簡彥匡說，由人事室召集開會，因此，詳情需待人事室回應，考量案件敏感，警局將於近日主動對外說明。

