偵查隊長叫女警「喝農藥死一死」 遭控霸凌不成立

屏東一名偵查隊長遭指控職場霸凌，曾叫女下屬「喝農藥死一死」，還說「喝不死就去辦那家農藥行」，事件爆發後立案調查，今縣警局表示霸凌案不成立，但將依權責檢討懲處。

屏東縣警察局。（圖／資料畫面）

警方調查，該名女子在偵查隊任職期間常與隊長發生爭執，女警指控隊長曾嗆叫她「去喝農藥死一死算了」，甚至還說「若喝不死，就要去辦那家農藥行」，女警一氣之下真的跑去買農藥問隊長「要怎麼喝？」未料隊長竟回「你這樣喝死不了人。」女警表示調職到派出所後仍遭騷擾，最後出面檢舉隊長霸凌。

屏東縣警局針對此案成立委員會進行調查今結果出爐，委員會透過訪談當事人及多位相關證人，經調閱相關事證與審議，認定該名隊長言行尚未構成職場霸凌的要件，申訴案認定霸凌不成立，但管理不當或言行不佳行為已涉行政疏失，將依權責檢討懲處。

縣警局表示，該案雖未構成職場霸凌，但性騷案部分成立將記2支申誡處分，另仍會主動提供申訴同仁心理諮商、職涯關懷等協助，期能協助她回復穩定工作狀態安心投入職務。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

