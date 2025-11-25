偵查隊長涉性騷霸凌 屏東縣警局：調離現職並調查
（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣一名偵查隊長遭檢舉口出惡言霸凌女警，女警調整職務到派出所，該名偵查隊長還跑到派出所找麻煩，疑有性騷擾行為。屏東縣警察局今天表示，隊長已調離現職並展開調查。
屏東縣政府警察局副局長賴吉雄今天接受媒體聯訪表示，屏東分局偵查隊長遭檢舉，今年4月起疑涉性騷擾及霸凌，在接獲情資後已在第一時間調整職務，並啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會調查程序，絕不容忍有類似行為發生。
賴吉雄說，為確保被害人權益，已提供心理支持、法律諮詢等保護機制，全案將從嚴查辦、依法究責。
據了解，這名女警在與該名偵查隊長在辦公室討論工作時，隊長口出惡言對女警說「去喝農藥死一死」等話語，之後兩人多次發生爭執，女警還因此氣喘發作送醫，女警選擇離開偵查隊到派出所，不料隊長以工作交接問題，到派出所找女警麻煩，甚至出現疑似言語性騷擾。（編輯：龍柏安）1141125
