偵查隊長涉性騷霸凌 屏東縣警局：調離現職並調查

政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注

民視影音 ・ 14 小時前