偵查隊長被檢舉嗆女警「喝農藥去死」 屏東警界爆霸凌！她氣到哮喘送醫

屏東縣警界驚傳性騷、霸凌情事！偵查隊長遭檢舉四月間嗆女警「喝農藥死一死」、「若喝不死，就去辦農藥行」等誇張言語；女警被氣到哮喘發作送醫，且「小蝦米力抗大鯨魚」怒告隊長。屏東縣警察局督察單位今（25）日證實第一時間調整涉案人的服務單位，並啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會調查程序。

檢舉內容指向，偵查隊長和該名女警討論工作，發生爭執，隊長對女警嗆「去喝農藥死一死」，又說：「喝不死的話，就去辦農藥行」。豈料，女警真的跑去買了農藥，反問偵查隊長要怎麼喝，隊長加碼諷刺「你那樣喝死不了」。

該名女警被氣到哮喘發作送醫，後來調職；豈料，辦理業務交接過程，偵查隊長又找女警麻煩，且被指言語性騷擾，該名女警不忍了，提出告訴，以及申訴。

屏東縣警察局25日說明，偵查隊長遭檢舉4月起疑涉性騷擾及霸凌，在接獲情資後高度重視並秉持零容忍立場，已在第一時間調整涉案人之服務單位，並立即啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會之調查程序，絕不容忍有類似行為發生。

警局督察單位指出，為確保被害人權益，已提供心理支持、職務協助、法律諮詢等完整保護機制，並採取必要之調整服務單位措施，避免造成任何干擾，確保調查過程公平、獨立且不受外力影響。

