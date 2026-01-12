偵測到失聯F-16黑盒子訊號 顧立雄：待海象好轉再精確定位
日前空軍發生F-16戰機在花蓮外海不幸失聯意外，飛官辛柏毅迄今仍下落不明。對此國防部長顧立雄今日表示，感謝國軍及海巡弟兄近期辛苦的搜救，目前也有偵測到失聯戰機斷斷續續的黑盒子訊號。但由於目前花蓮外海海象不佳，後續會再派遣專業團隊進行精確定位。
空軍花蓮第五聯隊所屬的F-16V戰機(編號6700)，6日晚間不幸發生失事意外，國軍、海巡等單位聯合搜救多日，但飛官辛柏毅迄今仍然失聯。對此，國防部長顧立雄12日在立法院表示，目前已偵測到戰機黑盒子訊號，但因海象不佳，還待進一步確認。
顧立雄表示，感謝海巡及陸海空軍弟兄的辛苦搜救，目前海軍已派出搜救船艦62艘次，海巡也派出62艘次，無人機6架，第二作戰區則已派遣1206人次，沿著花蓮至台東海岸持續不間斷的搜索。
至於是否已掌握失聯戰機的黑盒子訊號？顧立雄則指出，目前已協請專業的團隊船隻，去進行黑盒子的定位，而目前也的確有掌握一些斷斷續續的信號，但由於目前海象過差，仍需進一步的確認。顧立雄說：『(原音)這些斷斷續續的信號出來後我們要再進一步確認，但因為海象實在不好，船隻無法出港。所以等海象好了之後出港，再確定黑盒子的定位。』
顧立雄強調，在確定黑盒子的位置後，會再討論如何進行後續進一步的相關動作，可果有任何的搜救進展，也會再與國人報告。(編輯：鍾錦隆)
其他人也在看
F-16V新線索！花蓮外海驚見「浮油」座標曝
[NOWnews今日新聞]空軍花蓮基地6日晚間進行夜航訓練時，F-16V戰機飛官辛柏毅於台灣東部海域失聯，事件已進入第6天，至今仍未傳出尋獲消息。就在搜救陷入膠著之際，長期關注區域軍事動態的粉專「Ta...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
川普考慮軍事干預伊朗 地面部隊非選項
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近日警告，若是伊朗政權對平民示威者動用武力，美方將予以打擊。隨著伊朗示威浪潮持續，有美國官員透露，川普正在權衡是否「言出必行」，同時正評...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 7
F-16搜救露曙光？花蓮外海發現「浮油」 軍事粉專曝關鍵座標
即時中心／綜合報導空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯至今（11）日已進入到第6天，國軍及海巡出動大量人力，持續在花蓮周遭海域進行搜救。而軍事粉專「Taiwan ADIZ」團隊自行僱用漁船前進花蓮外海搜尋時，在海面發現疑似有海底竄出油汙漂浮痕跡，第一時間已將座標通報相關單位，期盼能為搜救行動帶來突破性進展。民視 ・ 1 天前 ・ 4
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...世界日報World Journal ・ 2 小時前 ・ 1
伊朗開戰？Polymarket精準神秘客再度下注
[NOWnews今日新聞]伊朗民眾對政府不滿情緒持續升溫，示威在政府武裝安全部隊鎮壓下造成大量傷亡，美國與以色列是否出手受到關注，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket開始將目光放在以色列是否會...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 1
解放軍渤海軍演長達20天！陸軍事專家：就是給日本看的
中日關係持續緊張，大陸海事局證實自10日12時至30日18時，渤海部分海域執行軍事任務，為期長達20天，港媒引述大陸軍事專家宋忠平表示，長達20天的軍演「前所未有」，顯示解放軍堅決回擊「外部勢力對中國領土主權的挑釁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「活捉」馬杜羅給北京攻打台灣多少激勵？
軍事外交人士表示，中國在針對攻打台灣的多種軍事選項中，已就「台北擒獲行動」進行過兵棋推演，對成功概率心知肚明；但一些中國網民卻將美國在委內瑞拉的行動視為突發的靈感來源。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 17
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 52
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 66
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 1 小時前 ・ 224
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12