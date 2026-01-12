偵測到失聯F-16黑盒子訊號 顧立雄：待海象好轉再精確定位

日前空軍發生F-16戰機在花蓮外海不幸失聯意外，飛官辛柏毅迄今仍下落不明。對此國防部長顧立雄今日表示，感謝國軍及海巡弟兄近期辛苦的搜救，目前也有偵測到失聯戰機斷斷續續的黑盒子訊號。但由於目前花蓮外海海象不佳，後續會再派遣專業團隊進行精確定位。

空軍花蓮第五聯隊所屬的F-16V戰機(編號6700)，6日晚間不幸發生失事意外，國軍、海巡等單位聯合搜救多日，但飛官辛柏毅迄今仍然失聯。對此，國防部長顧立雄12日在立法院表示，目前已偵測到戰機黑盒子訊號，但因海象不佳，還待進一步確認。

顧立雄表示，感謝海巡及陸海空軍弟兄的辛苦搜救，目前海軍已派出搜救船艦62艘次，海巡也派出62艘次，無人機6架，第二作戰區則已派遣1206人次，沿著花蓮至台東海岸持續不間斷的搜索。

至於是否已掌握失聯戰機的黑盒子訊號？顧立雄則指出，目前已協請專業的團隊船隻，去進行黑盒子的定位，而目前也的確有掌握一些斷斷續續的信號，但由於目前海象過差，仍需進一步的確認。顧立雄說：『(原音)這些斷斷續續的信號出來後我們要再進一步確認，但因為海象實在不好，船隻無法出港。所以等海象好了之後出港，再確定黑盒子的定位。』

顧立雄強調，在確定黑盒子的位置後，會再討論如何進行後續進一步的相關動作，可果有任何的搜救進展，也會再與國人報告。(編輯：鍾錦隆)