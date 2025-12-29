偵獲中共軍演14艘海警船 海巡署曝「最近距離21海浬」：靠近就頂出去

中共今（29）日對台發動圍台軍演，目前共偵獲中國海警船14艘，均在24海浬限制水域內航行，海巡署副署長謝慶欽表示，今日一早在北部海域偵測的2艘中共海警船1302、1303，1303由宜蘭艦驅離，1302則以100噸艇對應，海巡均以一對一對應，若有靠近就頂出去，最近距離有進到線內3海浬（21海浬處），目前仍在對峙中。

謝慶欽指出，目前共偵獲中國海警船14艘，都是在限制水域線上貼著線上航行，海巡以一對一對應，並航監控強勢驅離，用廣播、無線電、LED燈、造浪等逼迫航行，目前沒有靠近港口，海巡一定會保持航道順暢，昨日就有偵獲到東部海域2艘海警船異常停留，都在掌握之中。

謝慶欽指出，最近3年的軍演中，中共海警船最多有到22艘，最少則是去年的9艘，目前則已有14艘，海巡將持續觀察，今天到明天是觀察重點。此外，2024年5月的聯合利劍A演習中，是第一次有海警船加入聯合軍演，2024年10月的聯合利劍B演習，則是首次有萬噸海警船加入軍演。

