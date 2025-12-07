偵獲共軍空飄氣球飛越台灣上空 國防部預告中共9日將飛射火箭

國防部今（7）日公布解放軍台海周邊活動狀態，自昨天上午6時至今天上午6時，總共偵獲2架次共機、7艘共艦，另外還有1顆空飄氣球飛越台灣本島上空。另外，國防部也預告，中共將於9日發射運載火箭，屆時將會經過我國防空識別區。

國軍偵測到共軍空飄氣球飛越台灣本島。（圖／國防部）

根據國防部發布最新台海動態資訊，偵獲的2架次共機皆未逾越海峽中線進入我國空域，但7艘共艦持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，確保台海安全。

國防部指出，該顆空飄氣球於6日上午被偵獲後，上午11時20分在基隆西南方106浬處被偵獲，高度約3萬1000呎，持續向東北方向飄行，並飛越台灣本島上空，於下午2時消失。根據相關活動示意圖顯示，該空飄氣球確實飛越台灣本島上空，對我國空域安全造成威脅。

運載火箭。（資料圖／新華社）

另外，針對中共即將發射的運載火箭，國防部根據美國聯邦航空總署（FAA）資料預告，中共將於9日自西昌衛星發射中心發射運載火箭，該火箭將經過我國防空識別區，預計在西太平洋飛行。國防部表示，將持續嚴密監控相關動態，並做好各項應處準備。

