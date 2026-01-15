偵獲失事F-16V戰機黑盒子訊號！空軍完成精準定位 將委由專業團隊打撈

空軍花蓮基地一架F-16V戰機日前在豐濱外海失事，至今上尉飛行員辛柏毅仍未尋獲，不過空軍今（15）日表示，已經偵獲失事戰機的黑盒子訊號，並精準定位，將委專業團隊實施機體打撈作業。

民進黨立委王定宇今天稍早表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，「希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄」。

空軍司令部表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

廣告 廣告

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。



更多風傳媒報導

