偵獲失聯F-16V黑盒子訊號 30天「黃金期」後訊號將快速減弱

國防部長顧立雄上午在立法院證實，日前由空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛的編號6700的F-16V戰機，在失事第6天後，終於發現斷續的「失事殘存飛行資料紀錄器」(黑盒子)發出的訊號，將會待天氣海象好轉，打撈船隻會立刻出港進行測量定位。

空軍人士表示，俗稱黑盒子的「失事殘存飛行資料紀錄器」，在墜海後會立刻發出訊號，效能長達90天，不過訊號在30天後會快速耗弱，因此定位後，把握30天打撈黃金期進行打撈，否則事後訊號恐難以接收。

空軍人士也指出，由於失事海域當地水深達千米以上，恐會影響訊號品質，現階段最重要工作是確認定位準確度、規畫打撈作業，黑盒子打撈上來後可材作為後續事證發掘的基準。

據了解，若能掌握清楚訊號，未來海軍將委託打撈船，採取聲納及聽音器，掌握標定位置，並啟用水下攝影機確認物件，如果狀況許可，就會使用機械手臂或吊載方式取回。

顧立雄表示，現在機上黑盒子有一些斷斷續續訊號出來，還要進一步確認。但是海象實在不好，負責定位的專業船隻無法出港；一旦海象好的時候，船隻能出港，將再進一步確定黑盒子定位。

