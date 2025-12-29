偵獲89架共機、28艘共艦與海警船 國防部：已律定交戰規則

國防部情次室次長謝日升。（鏡新聞）

中國解放軍東部戰區今（29日）無預警宣布實施「正義使命-2025」圍台軍演。國防部今下午緊急召開記者會說明各項應對，明確回應若共軍活動「擦槍走火」，國軍已經律定交戰規則，依規定賦予第一線官兵職權，可視敵情威脅態樣，採取適當措施主動應處。

國防部指出，共軍本次演習與以往戰備警巡確有差異，但實際規模大小，仍須待演習結束後，才能提供較完整的比較與說明；目前中方劃設的區域，已實質形成包圍態勢，但我軍將秉持料敵從寬原則，視情況即時調度兵力。

另外，國防部證實，中共劃設的5處演訓區不只南部進入24海浬範圍內，連北部、澎湖馬公群島的西部，以及東部的操演區，都已「劃入」我國12海浬線內。針對海上情勢，國防部表示目前共軍海警船動態已有掌握，我方由海巡艦艇進行一對一對應，其中包含宜蘭艦在內的艦艇持續執行驅離任務；共軍船艦若有靠近情形，我方即予以頂出，最近距離僅3海里，雙方仍處於對峙狀態。

國防部說明，截止本日下午3點，掌握到台灣周邊共軍海空軍兵力，包括共軍艦船14艘、海警船14艘，其中4艘在外離島，此外還有兩棲攻擊艦兵力；空域部分主、輔戰機及無人機一共89架次，其中有67架次進入應變區；目前中國3艘航空母艦並沒有參加這次針對性軍演。





