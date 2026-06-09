偵破依托咪酯煙彈及大麻工廠 橋檢李侃穎獲表揚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者張已亷高雄9日電）橋檢檢察官李侃穎今年偵辦2件重大毒品案，分別偵破跨境空運毒品走私案，攔獲第二級毒品依托咪酯100公斤，及破獲大麻栽種製造廠並查獲大麻植株1565株，今天獲行政院表揚。

橋頭地檢署說明，檢察官李侃穎日前指揮警方及關務署組成專案小組，查獲運毒集團涉嫌利用農曆春節期間，冒用高雄化工公司名義，以合法化學品掩護並走私毒品入境。檢警3月間查獲負責報關及收貨的潘姓犯嫌，並追查幕後主導的鄭姓主嫌到案。

廣告 廣告

檢方表示，專案小組於高雄關攔獲第二級毒品依托咪酯100公斤，經估算該批毒品若流入市面，約可製成100萬顆依托咪酯煙彈，黑市價值超過新台幣20億元，全案已依違反毒品危害防制條例提起公訴。

另外，李侃穎指揮調查處、關務署等單位，偵辦蕭姓及法國籍余姓被告，涉嫌於高雄市旗山區及屏東縣來義鄉，設置大型大麻栽種及製造工廠案。

檢方指出，專案小組於3月26日執行搜索，查獲大麻植株1565株、大麻煙草淨重約6.18公斤，及照明設備、溫溼度控制系統及無塵室設施等，並於蕭姓被告住處查扣犯罪所得新台幣30萬元，全案偵查終結並提起公訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，行政院於今天舉辦第14波安居緝毒專案成果發表暨頒獎表揚典禮，李侃穎因成功偵辦上述2件重大毒品案，榮獲行政院頒發「安居緝毒專案有功人員」獎項。

橋頭地檢署檢察長郭景東表示，依托咪酯煙彈近年快速流竄市面，已造成多起毒駕及公共安全事件；大麻毒品則有年輕化及擴散趨勢。橋頭地檢署將持續結合警察、調查、海關等力量，落實「向上溯源、向下刨根」的查緝策略，追查毒品來源、販運網絡及犯罪所得，以瓦解毒品供應鏈。（編輯：李錫璋）1150609