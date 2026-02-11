偵破電纜竊案! 專挑"停辦校園"下手 2賊遭警活逮

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南麻豆發生多起電纜竊案，竊嫌專挑停辦的大學校園下手。誇張的是，連已經成為，台南市政府"曾文市政園區"的大學舊校園，也成竊嫌下手目標，多次針對廢棄樓舍的電機房電纜下手。警方循線佈署，等到竊嫌摸黑行竊，成功圍捕。





偵破電纜竊案！ 專挑「停辦校園」下手 台南麻豆２賊遭警活逮

未規劃退場校區，遭竊嫌潛入偷電纜！









漆黑的大樓地下室，員警們手持防身裝備，蜂擁而上圍捕竊賊。

員警說：「上去了上去了。」

竊嫌的動作很快，但警方也不是省油的燈，一路跟著竊嫌逃跑的路徑直追。果然兩名專偷電纜的竊嫌，都只能乖乖的束手就縛。

台南市麻豆區，接連發生電纜線遭竊案件，地點涵蓋大學校園，還有公部門設施。不但造成設備損壞，也影響周邊供電和公共安全。警方獲報，隨即展開追查。

台南市麻豆分局副分局長劉行五表示：「動員12名警力圍捕經逐層搜索，查獲洪姓黃姓兩名竊嫌。」





台南第三行政中心周邊，部分未規劃樓舍的電機房電纜，成了嫌犯下手目標。









麻豆原首府大學退場後的校園內，部分空間正規劃作為台南第三行政中心使用，但由於行政單位還沒有全面進駐，部分還沒有規劃出單位使用的電機房電纜，成了嫌犯下手目標。

台南市政府曾文市政園區人員說：「2月10號竊賊一大早，大概七、八點的時候，又被我們發現他又再次闖入，我們馬上就是八點多就，隨即通報警方。」

不過竊嫌敢在太歲頭上動土，連市政園區周遭也被偷，民眾也覺得誇張。

民眾笑說：「市政府來到這邊他怎麼可能不知道，他還敢這樣偷竊，奇怪我都想不清楚，他怎麼不會被電到。」

警方是透過大數據分析，先鎖定了一輛可疑車輛。在研判犯嫌出動的時刻，調集12名警力部署，當場逮個正著。主嫌也遭法院，裁定羈押。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

