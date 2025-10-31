偵脈科技研發總部開幕 臨床試驗智慧化血管檢測

（中央社記者張榮祥台南31日電）偵脈科技公司研發總部今天在國立成功大學開幕，且展示「智慧化血管檢測系統」，使用者將感測器輕夾於手指和腳趾，1分鐘內精準分析血管阻塞程度及血管年齡等，臨床試驗中。

偵脈科技公司是成大技術衍生的智慧醫療照護品牌，由成功大學生物醫學工程學系教授葉明龍今年6月創辦，公司在南部科學工業園區台南園區，研發總部設於成大成杏校區，「智慧化血管檢測系統」則由葉明龍及團隊研發出來的。

葉明龍表示，研究團隊2024年起致力技術開發，今年藉由經濟部價創計畫成立公司，開始深化技術研發與功能驗證，推動產品臨床試驗和國際法規取證，未來將加速商業化布局，邁向全球智慧血管照護領導品牌。

偵脈科技指出，使用「智慧化血管檢測系統」，只需將感測器輕夾手指與腳趾，1分鐘內可藉由計算脈搏波傳導速度（PWV）精準分析血管阻塞程度及血管年齡等，全程快速，操作便利，也讓血管檢測不再侷限於醫院大型設備，照護機構或藥局就能輕鬆完成。

此外，醫師門診可即時完成血管健康檢測，快速掌握末梢循環病變患者及調整治療；居家照護使用者也能追蹤個人血管照護變化。目前這套系統已通過醫療器材電性安規及生物相容性檢測，且和成大醫院進行臨床試驗，預定明年申請醫材認證，2027年第3季量產上市。

偵創科技表示，產業統計資料顯示，全球周邊循環監測醫材市場正以年均7.56%速度成長，2025年市場規模31.7億美元，2034年預測將達到61.1億美元，未來更將因高齡與慢性病管理需求激增而持續攀升。（編輯：謝雅竹）1141031