偵脈科技研發總部開幕 臨床試驗智慧化血管檢測
（中央社記者張榮祥台南31日電）偵脈科技公司研發總部今天在國立成功大學開幕，且展示「智慧化血管檢測系統」，使用者將感測器輕夾於手指和腳趾，1分鐘內精準分析血管阻塞程度及血管年齡等，臨床試驗中。
偵脈科技公司是成大技術衍生的智慧醫療照護品牌，由成功大學生物醫學工程學系教授葉明龍今年6月創辦，公司在南部科學工業園區台南園區，研發總部設於成大成杏校區，「智慧化血管檢測系統」則由葉明龍及團隊研發出來的。
葉明龍表示，研究團隊2024年起致力技術開發，今年藉由經濟部價創計畫成立公司，開始深化技術研發與功能驗證，推動產品臨床試驗和國際法規取證，未來將加速商業化布局，邁向全球智慧血管照護領導品牌。
偵脈科技指出，使用「智慧化血管檢測系統」，只需將感測器輕夾手指與腳趾，1分鐘內可藉由計算脈搏波傳導速度（PWV）精準分析血管阻塞程度及血管年齡等，全程快速，操作便利，也讓血管檢測不再侷限於醫院大型設備，照護機構或藥局就能輕鬆完成。
此外，醫師門診可即時完成血管健康檢測，快速掌握末梢循環病變患者及調整治療；居家照護使用者也能追蹤個人血管照護變化。目前這套系統已通過醫療器材電性安規及生物相容性檢測，且和成大醫院進行臨床試驗，預定明年申請醫材認證，2027年第3季量產上市。
偵創科技表示，產業統計資料顯示，全球周邊循環監測醫材市場正以年均7.56%速度成長，2025年市場規模31.7億美元，2034年預測將達到61.1億美元，未來更將因高齡與慢性病管理需求激增而持續攀升。（編輯：謝雅竹）1141031
其他人也在看
【鴻海漲翻天2】郭台銘身價破4500億元 今年來暴增1200億元
鴻海（2317）及子公司富士康工業互聯網（上交所，601138，簡稱FII）股價、市值漲翻天，鴻海市值破3.6兆元，FII市值更飆破6.6兆元，連帶創辦人郭台銘身價亦是水漲船高，據Bloomberg富豪榜上排名全球第215名，而以持股來算身價超過4400億元，今年來大增1200億元以上。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
《經濟》告別連四藍 9月製造業景氣轉黃藍燈走出低谷
【時報記者張佳琪台北報導】台經院今（31）日公布9月製造業景氣燈號，製造業景氣信號值為11.06分，由8月的9.57分增加1.49分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。是連續4顆藍燈後，首度變燈為黃藍燈。 9月美、中製造業PMI較上月改善，但仍處於衰退區間，加上日本與歐元區製造業PMI較上月下滑，顯示全球製造業復甦力道依舊疲軟。台經院說明國內製造業狀況，電子與資通訊產品需求續強，出口及外銷訂單表現亮眼，傳產產品市況雖不穩，但受歐美及中國等地年底採購需求帶動，出口及外銷訂單年減幅明顯收斂，推升需求、售價及原物料投入等指標表現。 股市方面，美股受聯準會降息及甲骨文獲得 OpenAI 大型訂單等利多消息激勵而上揚，帶動台股同步走強，同時國內晶片龍頭營收表現亮眼，推升股市呈現價量齊揚走勢。台經院表示，製造業廠商對當月及未來半年景氣持悲觀看法的比重，較上個月調查有所下降，經營環境指標顯著改善。 就細部產業來看，機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加，對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於上月，推升原物料投入面、需求面等指標表現。9時報資訊 ・ 5 小時前
中鋼前九月虧損 全年恐難轉盈
中鋼30日公布自結9月稅前虧損9.80億元，雖然比起8月的12.91億元收斂，但累計前九月中鋼稅前虧損金額已達46.80億元。中鋼高層表示，由於今年價量都不佳，全球鋼鐵需求狀況也不強勁，因此獲利狀況並不理想。工商時報 ・ 11 小時前
台股盤前／Fed降息釋鷹聲 川習會登場在即台股拚延續漲勢！
全球市場焦點聚焦「川習會」前夕，聯準會（Fed）週三（29）日如預期宣布今年第二次降息1碼，主席鮑威爾同時淡化12月再降息可能性，市場情緒一度由喜轉憂，美股三大指數漲跌互見。那斯達克指數上漲130點收在23958點，費城半導體指數飆升1.85%至7327點，道瓊指數跌74點至47632點，標普500指數則在盤中創歷史新高後小幅收黑。輝達（NVIDIA）強漲2.99%，市值正式突破5兆美元，寫下全球企業新里程碑，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台新新光金突發重訊！公告台新投信董事監察人全面改選
台新新光金控（2887）旗下子公司台新投信於（30）日公告法人董事及監察人全面改選，原因為現任董事、監察人任期屆滿。此次改選與台新投信與新光投信的合併案相關，任期將從114年11月24日起至117年11月23日止，為期三年。中天新聞網 ・ 18 小時前
開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺
受惠於美國聯準會如預期降息1碼，加上市場對AI成長動能仍具信心，台股今（30）日預期開高震盪，開盤暫報**28,350點**（+55點），延續昨日強勢氣氛。不過，美股四大指數在Fed主席Powell釋出偏鷹談話後拉回，市場仍面臨利率與地緣政治不確定性干擾，短線預期高檔區間整理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
優質低基期股 資金轉進
台股在AI股狂噴後，將隨著11月14日第三季財報陸續出爐，股價也將面臨財報壓力測試，專家建議，台股多頭列車持續，資金會不停尋找績優的落後股，建議逢低布局低基期股、但站在季線之上的個股，篩選近日翻多外資連買的好股有日月光投控（3711）、長榮（2603）、聯電（2303）等股。工商時報 ・ 11 小時前
微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補
微軟、Google、Meta三大北美雲端服務提供商（CSP）公布財報，看好AI需求強勁，同步上修未來資本支出預測，AI伺...聯合新聞網 ・ 8 小時前
〈美股盤後〉Fed今年第二次降息 鮑爾淡化12月降息可能性 標普小幅收跌
全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三 (29 日) 宣布降息 1 碼，主席鮑爾鮑爾淡化 12 月降息可能性，標普 500 指數自盤中創紀錄高點回落，最終微幅收跌，輝達成為史上首家市值 5 兆美元的公司。美債價格走低，美元走強。鉅亨網 ・ 1 天前
美電網股年漲25%勝標普！電力基建最吸金 這檔受益人暴增3成
受到10月美股表現驚驚漲帶動，美股ETF市場買氣持續發燒，根據CMoney統計至10/23止，整體海外股票ETF受益人數從9月底150.76萬人，成長至153.36萬人，人數增加近2.6萬人，其中，個別ETF表現方面，10月來受益人數增加逾3千人的有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
【台股10月風雲榜】中工賣1戶「陶朱隱園」吞大補丸漲逾4成 日月光、國巨均入榜 上市20大飆股一次看
台股今日（31）迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計單月以來漲幅前20大的上市公司（註：經還原權息值），高力（8996）受惠市場對能源設備需求升溫而大增帶動業績成長，以88%的漲幅登上飆股冠軍；中工（2515）則因豪宅「陶朱隱園」銷售開胡題材激勵，股價連日狂飆，單月漲幅超過4成；其他像記憶體雙雄南亞科（2408）和華邦電（2344）、權值股日月光投控（3711）、被動元件大廠國巨（2327）均名列榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 57 分鐘前
輝達攜手鴻海、Uber與STELLANTIS攻自駕計程車，Robotaxi商業化不遠了？
STELLANTIS集團宣布與NVIDIA、Uber及鴻海科技集團（Foxconn）建立全新策略聯盟，將共同開發並部署符合Level 4等級的自動駕駛車輛，推動全球Robotaxi自動駕駛計程車服務邁向實際商業化階段。這項跨產業合作整合汽車製造、AI運算、共享出行與電子科技4大領域的全球領導品牌，成為STELLANTIS自動駕駛戰略布局的重要里程碑。繼今年1......風傳媒 ・ 1 天前
輝達是大腦鴻海設神經 STELLANTIS打造Uber自動駕駛車隊2028年上路
當汽車遇上人工智慧，當製造結合雲端運算，一個改寫全球移動方式的Robotaxi（自動駕駛計程車）新時代，就在STELLANTIS（斯泰蘭蒂斯）、NVIDIA（輝達）、Uber（優步）、Foxconn（鴻海）四巨頭敲鑼打鼓攜手合作中，正式登場。鏡報 ・ 1 天前
愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務
愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務EBC東森新聞 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 7 小時前