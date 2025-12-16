偵辦三立收購埔心牧場遭質疑 桃檢：勿任意揣測

日前民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，火速完成土地變更蓋影城，民眾黨副秘書長、有意參選台北市松山信義區議員的許甫也表示，以京華城案為例，反觀三立連查都沒查，更稱張榮華連一次地檢署都沒進去過，對此桃園地檢署發新聞稿澄清，「相關案件現正偵查中，桃檢均秉持客觀中立原則辦案，外界切勿任意揣測。」

外界質疑檢方未積極偵辦三立購買埔心牧場涉及不法，桃園地檢署發新聞稿駁斥。（圖／資料照片）

桃園地檢署16日晚間發布新聞稿表示，針對三立集團收購埔心牧場涉有不法情事，「本署於2024年7月7日媒體報導，三立集團收購埔心牧場涉有不法等情，即剪報於7月9日分他案指派檢察官偵辦。又於同年9月26日，接獲民眾檢舉相同情事，本署亦於10月1日分他案併由檢察官偵辦。相關案件現正偵查中，本署均秉持客觀中立原則辦案，請外界切勿任意揣測 。」

