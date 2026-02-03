偵辦京華城案威逼沈慶京？檢評會認林俊言「行為不當」 移請新北檢適當處分

新北地檢署主任檢察官林俊言，在台北地檢署任職期間偵辦京華城弊案，遭威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長、偵訊時提到「你們中國人就是這樣想的」等與案件無關之事、以及將偵訊內容洩露給媒體等4大部分，並透過律師團請求檢評會進行個案評鑑，檢評會調查後認為請求全不成立，但對於偵訊時間過長及談及與案情無關的部分，認為已逾越《檢察官倫理規範》，決議移請新北地檢署為適當處分。

沈慶京因京華城案遭羈押期間，於民國113年11月初透過律師團向檢評會提出請求，針對承辦檢察官林俊言進行個案評鑑。沈慶京指控林俊言利用他身心脆弱時刻，進行不當訊問。檢評會評議後認為，林俊言這些行為未達《法官法》應受懲戒的重大違失程度，請求評鑑不成立。

依《法官法》規定，新北檢將召開職務評定委員會討論對林俊言的處分方式，新北檢因本案是林在北檢任職期間發生，有可能會徵詢參酌北檢意見。依法新北檢可對林作出「發命令促其注意」、「警告」處分。林若確定被處分，其年度職務評定（考績）將會被評定「未達良好」（丙等），當年度恐將無法晉級、拿不到獎金。

沈慶京指控，林俊言於113年10月11日赴衛福部台北醫院，在無錄影錄音情況下，從下午4時至6時23分與他聊天後，才開始就訊製作筆錄。林俊言聊天時，恫嚇他若不承認行賄，會將手中資料交給銀行，銀行會對沈所經營的事業抽銀根，沈也沒機會離開看守所出去處理。沈慶京對林說明成長與創業背景，乃至曾考上情報員希望反攻大陸等想法，林俊言竟說「你們中國人就是這樣想的。」藉此表明政治立場。

違《檢察官倫理規範》 未慎行職務

3天後，林以「視察」之名再赴台北醫院，令沈的律師措手不及，僅有1名律師到場，且僅能在戒護病房外觀察，林僅花不到1分鐘巡視三間病房，再向沈提及不認罪就無法交保，企業活動也將受損，要求沈慶京承認行賄柯文哲。10月18日提訊時，林俊言不同意沈與律師見面，趁開庭前空檔再要沈承認行賄，還要沈不要告訴律師。另林俊言並將特定捐款人捐款給民眾黨立委的偵查資料洩漏給周刊。

檢評會約詢林俊言時，林稱因沈慶京身體不好，於113年10月11日、14日二度赴醫院視察，尋求訊問機會，沒有恫嚇，是告知沈偵查中自白的法律權益，至於「你們中國人就是這樣想的」是順著沈當時發言脈絡，確認語意而已，無錄音錄影是因法無明文規定。10月18日提訊沈，確實有先單獨到候訊室與沈見面，是確認沈身體狀況是否可接受訊問，未要求法警先不要讓沈與其律師見面，且否認洩密周刊。

依《法官法》由新北檢作職務監督處分

檢評會調查發現，林赴醫院前曾發公文給台北看守所，要北所安排訊問地點，而且林也非輪值視察北所的檢察官，認定林赴醫院的目的是訊問，並非「視察」。檢評會認為，林10月11日訊問前，先與沈逾2小時談話內容不當，14日提及與視察職務無必要的案情相關事項，18日提訊前單獨與沈見面確認其身心狀況，卻提出要求沈承認行賄的案情相關事項，且指示法警不要讓律師知悉兩人單獨見面一事，行為不當，依《法官法》規定移請新北檢對林作職務監督處分。

