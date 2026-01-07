偵辦國安案件被中共終身追責 陳舒怡：不知為何被列名

被中共國台辦列為「台獨打手幫兇」的台高檢署檢察官陳舒怡，是1名偵辦國安案件的優秀檢察官。資料照。讀者提供



中共國台辦今(1/7)日點名台高檢署檢察官陳舒怡，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，列為「台獨打手幫兇」，依法終身追責。由於今日恰好是法務部檢察長海選名單公布日期，因而在司法圈引爆話題，有檢察官表示，國台辦助攻，讓陳舒怡成為「外卡」，預料將能順利當上檢察長，也有檢察官認為她可能因為偵辦退役中將高安國共諜案得罪中共，對此陳舒怡表示，她很意外，不知為何被點名，她只是做好檢察官的工作。

法務部針對即將出現職缺的檢察長一職啟動遴選作業，預估將遴選4至6名檢察長。為此，9位票選檢審委員自去(2025)年12月23日起至今(1/7)日17時30分止，受理檢察長候選人之報名及推薦。而中共國台辦在今日例行記者會上，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，依法實施懲戒，另將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，依法終身追責，卻意外讓檢察長報名候選人名單中的陳舒怡，成為這次被圈選檢察長的熱門人選。

有檢察官私下表示，這次檢察長報名候選人名單，總計共有26人，每位都是強棒，想要脫穎而出並不容易，陳舒怡這次報名參選，國台辦點名她反而幫了一個大忙，連法務部長鄭銘謙也站出來力挺，全力支持台灣司法官的公正執行，守護台灣司法主權，這讓「陳舒怡成為外卡球員，檢察長的大黑馬。」

不過，曾經辦過國安案件的檢察官則表示，被中共點名真的會讓心裡覺得毛毛的，這名檢察官以自身的經驗為例，早年他偵辦過一件極度機密的國安案件，他原以為沒人知道，沒想到幾年後他又辦了一件國安案件，在那件進行通訊監察時，竟然聽到中共情治單位已經鎖定他，讓他感到相當意外，也不可思議。也有檢察官覺得被點名會害怕，倒不是擔心自己，而是怕家人被連累。

另有知情者指出，陳舒怡當年在台北地檢署擔任檢肅黑金組檢察官時，就偵辦過張顯耀疑涉共諜案，最後以事證不足處分不起訴，而這個經驗讓他調升台高檢署後，受檢察長張斗輝重用，不僅專案國安案件，還讓她擔任國安案件的執行秘書。

而台灣有不少檢察官都有偵辦國安案件，為何這次陳舒怡會被中共盯上，知情者研判可能是去年偵辦台灣退役中將高安國共諜案，在這個案件中，可能掌握了一些極重要的中共情治人員，而這個訊息被中共情治單位掌握，才會對她「終身追責」。

而對於被中共點名，陳舒怡則處之泰然,僅簡單表示：「謝謝關心」，她很意外，不知被列名名單的原因，也不去猜測，她只是檢察官職務上做好檢察官工作。

