偵辦殺人魔吃人肉案 檢察官沈淑宜轉任律師 致力推廣意定監護契約

[Newtalk新聞] 台中龍井在2003年發生駭人聴聞的殺人魔吃人肉案，當年偵辦此案的檢察官沈淑宜已退休，她近日再披上律師袍，加入鼎康合署律師事務所行列，今（9）日舉行開幕茶會。沈淑宜表示，從檢察官到律師身分的轉換，她會重新定義法律工作的價值，全力推動「意定監護契約」。

意定監護契約是指當事人（本人）在意思能力尚健全時，與其信任的受任人約定，在未來本人受監護宣告時，由該受任人擔任監護人的契約。這項制度旨在充分尊重本人的意願，預先規劃未來的照護與財產管理事宜，避免未來由法院依職權指定可能不熟識或不信任的監護人。

沈淑宜說，民法1113條之2（意定監護契約之定義）是法務部所主導的草案，108年經立法院通過，但一般大眾並不清楚它的實質意義，多數人只知道遺囑，但那是身後財產的規畫，意定監護契約則是保障病患的自主醫療決策權，減少臨終被病魔推殘的痛苦，保有人性的尊嚴與善終。

根據《民法》第1113條之4的規定：意定監護契約要到本人喪失全部或一部判斷能力，並經法院「宣告監護」，才正式生效。也就是說，簽好契約並不等於立即生效。契約只是「預先約定」，真正發揮效力，是當本人無法判斷事情時，由法院依契約內容，指定約定好的監護人。如同：「我們在清醒時先簽好意定監護契約，就像幫未來準備一把鑰匙。但這把鑰匙只有在我們真的失去判斷能力時，法院才會開啟，讓我們信任的人依法接手照顧、處理事務。」換句話說，這份契約就像一個保險，平常不會干涉生活，一旦需要，它就會保護我們的尊嚴和家人的安心。

沈淑宜說，她要以律師的身分重新定義法律工作的價值，律師不只是處理訴訟、爭執，更是陪伴、傾聽與保護，從安寧醫療、意定監護、預立醫療決定，到高齡與財產安全規劃，守護每一位委託人的身心、尊嚴與財產安全。因為法律不只是法庭上的攻防，更是生命最後旅程的陪伴，是對家人最深的愛。

她說，從一個維護社會正義的檢察官，轉任推廣臨終前的意定監護契約，還有醫療委任代理人的律師，希望讓民眾可以縮短疾病的痛苦期，有尊嚴的活到最後一刻。

