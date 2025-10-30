偵辦非洲豬瘟案 臺中地檢署：尚未有關係人轉列被告

臺中地檢署主動偵辦「非洲豬瘟」案，因罪證不明確，還沒有任何關係人或證人轉列被告。（圖：李河錫攝）

臺中市某養豬場爆發「非洲豬瘟」，嚴重衝擊全台毛豬產業。案發後，臺中地檢署主動偵辦，連日來歷經3波傳訊養豬戶、獸醫佐等多名相關人士，認為都還沒有實質觸犯「動物傳染病防治條例」或「獸醫師法」等刑責，並沒有任何關係人或證人轉列被告！

臺中市梧棲區某養豬場爆發全國首例「非洲豬瘟」疫情，因嚴重衝擊全台毛豬產業以及豬肉品民生供應鏈，引起各界高度重視；外界針對台中市政府從檢驗、列管、通報到化製似乎都還認為是疑雲重重，口水戰也不斷；然而，案發後「臺中地檢署」就本於權責，也主動分案展開偵辦，連日來歷經3波傳訊養豬戶、獸醫佐等多名相關人士與證人進行隔離偵訊，襄閱主任檢察官李毓珮表示，其中被列為關鍵人物的「王姓獸醫佐」，經偵訊、並進行手機鑑識採證後，和其他同列為「證人」者相同，已先行諭知請回；並強調，至今相關人士，除了由臺中市政府所函送違反「獸醫師法」部分，是屬「行政罰」之外，其他人士並沒有觸犯「動物傳染病防治條例」等法令刑責，也還沒有任何關係人或證人轉列為被告！

至於這處「疫情場」運送「病死豬」前往化製場， 所填載「化製三聯單」記載數量不符部份，是否涉及「偽造文書」，李毓珮主任表示，也已分案調查；將持續秉持依法嚴辦立場，積極偵辦相關案件，釐清事實真相，防止「非洲豬瘟」疫情擴散，確保畜牧產業穩定運作與公共衛生安全。（李河錫報導）