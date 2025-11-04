偵辦非洲豬瘟! 豬農父子羈押 廚餘成防疫最大漏洞

民視新聞／綜合報導

檢調出手偵辦非洲豬瘟，查出豬農父子涉犯行使業務登載不實，向法院聲請羈押獲准，另外，中央也出手疫調，查出最大問題點是廚餘，不但未落實蒸煮，而且廚餘還有其他流向。民代痛批市府疫調慢了很多拍，紀姓特約獸醫師也爆料，市府根本沒找他疫調，反而是中央來訪談，拼湊出更多細節！

非洲豬瘟疑點越爆越多，檢方3日再度偵訊案場豬農父子，另外也找來兩名養豬協會司機，訊後認定豬農父子涉案重大！

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮：「對被告案關養豬場經營者陳姓父子，台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機之住居所，執行搜索並約談到案說明，經檢察官偵訊後，認定被告陳姓父子共同涉犯，行使業務登載不實，文書等罪之犯罪嫌疑重大。」

檢方再度偵訊陳姓豬農父子，訊後認定涉案重大，向法院聲請羈押獲准。（圖／資料畫面）









陳姓豬農父子被收押，兩名司機請回。除了檢調出手，中央也介入疫調，3日公布驚人的疫調報告，指出最大問題點，可能就在廚餘未落實蒸煮，因為現場蒸煮機四月就壞掉，也沒有柴燒痕跡。民代更發現，案場稽查表格，這兩年分別都有四次稽查紀錄，卻沒有人發現任何異狀，民代發文痛批，老農蒙混上傳舊照片，難道環保局稽查也在蒙混嗎？除此之外，中央還查出，梧棲清潔隊廚餘，不只流向案場，還另外流向其他豬場。





中央疫調報告顯示，爆發豬瘟最大可能指向廚餘！（圖／民視新聞）









台中市議員（民）陳淑華：「台中市跟中央疫調不同調，地方慢了很多拍，盧秀燕說查到什麼報什麼，結果卻是中央出手疫調，而且查到了很多細節，包括廚餘蒸煮氣早就壞掉，中央還調閱（廚餘）車輛的影像，這一些難道台中市政府，都沒有清查嗎？還是台中市政府，查了以後知情不報？」

台中市副市長鄭照新：「我在論述的過程裡面其實跟中央的疫調報告，目前還看不出有不一樣的狀況，那中央的疫調報告是有看出來，透過這個閉路電視跟鏡頭，看出來說在(廚餘)運載車裡面，還有不同的車號。」

4號應變記者會上，副市長鄭照新強調，市長已經下令追究相關行政瑕疵。一開始被推出去究責送檢調的紀姓特約師，不滿真相釐清後，市府一句道歉都沒有，疫調也沒找他，反而是中央來做訪談！

台中市府的疫調是不是像盧秀燕講的查到哪，辦到哪，全民都在緊盯！





