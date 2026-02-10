偵辦高金素梅案搜索30處 前助理 花蓮議員簡智隆也遭約談

簡智隆（左）上月將臉書首頁換成與立委高金素梅合影照。（取自簡智隆臉書）

台北地檢署今早搜索原住民立委高金素梅住處及立委辦公室等30處，疑似涉及詐領助理費等案件，其中無黨籍花蓮縣議員簡智隆也遭約談，據悉，簡過去曾擔任高金素梅的助理，負責處理花蓮選民服務，他的臉書首頁上個月換上高金素梅的合照，截至目前，簡智隆的手機與辦公室皆無人接聽。

簡智隆為花蓮縣第九選區（涵蓋鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及萬榮鄉）山地原住民縣議員選舉區的無黨籍議員，現為第19、20屆縣議員。4年前競選連任時，地方普遍視他為高金素梅的子弟兵，得票2090票連任。

簡智隆勤跑部落選區，落實民服務，也勤於問政。對於此次遭到約談，地方鄉親多感到訝異，議論紛紛，但普遍認為他應該「沒事」，只是協助調查。

不過，他因2008年間擔任前原住民議員林榮輝助理，遭查涉入賄選案，最終被法院依違選罷法判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，並褫奪公權年。由於選罷法修正後無法再度參選，據地方傳出，他有意改推妻子投入下屆議員選舉。

今早傳出立委高金素梅遭到檢調搜索，另有3位出身屏東、台東與花蓮縣議員簡智隆等一併遭約談。到中午，簡智隆的手機跟辦公室都無人接聽。

