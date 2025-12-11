偵辦黃國昌狗仔風波！北檢傳喚前中央社女記者 訊後請回

記者楊佩琪／台北報導

北檢傳喚前中央社謝姓女記者等人到案釐清案情，訊後皆請回。（圖／翻攝畫面）

立委王義川日前針對民眾黨主席黃國昌涉嫌養「狗仔」跟拍一事，對黃國昌、凱斯國際負責人李麗娟、攝影記者林玉偉等人及前中央社謝姓女記者提告涉嫌違反國安法、妨害秘密等罪。台北地檢署11日傳喚謝姓女記者及林男，經約5小時後複訊後，2人皆請回。

2024年間，王義川被任職凱斯國際的4名記者拍到交通違規，質疑凱斯國際與黃國昌的關係。週刊日前則踢爆黃國昌涉嫌雇用狗仔，招募謝姓女記者等人跟拍政治人物，引發不小爭議。王義川也赴北檢對黃國昌、凱斯國際負責人李麗娟、謝姓女記者及先前曾跟拍過他的4名凱斯員工提告涉嫌違反國安法、個人資料保護法、妨害秘密等罪。

廣告 廣告

而在事件爆發後，中央社對謝姓女記者提告背信罪，並發出聲明，強調謝女捲入政治跟拍事件，恐已違反新聞倫理規範及社規，損及社譽。全案由北檢國安專組偵辦，在日前約談多名證人後，11日傳喚謝姓女記者、攝影記者林玉偉到案釐清案情，訊後2人皆獲請回。

更多三立新聞網報導

柯文哲案3400項證據全提示完畢 柯嘆黃國昌別再吹牛

柯文哲出庭再批檢察官搞垮公務員 點名2個可疑證人

最後陳述不公開！柯文哲怨做半套乾脆戴面具 法官：戴口罩自備馬賽克可

起訴柯文哲關鍵「小沈1500」硬碟被指有重大瑕疵 律師：恐遭污染被修改

