偶像中的偶像！日本女神鈴木愛理「台南跨年」

台南跨年晚會公布令人驚喜的卡司陣容，引起網路熱烈討論。日本超人氣女星鈴木愛理將首度登台參與跨年演出，她被譽為「偶像中的偶像」，8歲就從偶像女團出道，近年跨足戲劇領域，主演日劇《ANIMALS》使人氣再攀升。此外，韓國實力派女團STAYC及男團ALL(H)OURS也將首度來台獻唱，延續台南每年不讓人失望的跨年傳統。台中跨年則由蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車等台灣歌手領軍，共同為觀眾帶來精彩的跨年夜。

全方位日本女星鈴木愛理首度來台跨年。（圖／翻攝自鈴木愛理IG）

日本超人氣女星鈴木愛理宣布將登上台南跨年晚會的消息一出，立即在網路上引起熱烈討論。鈴木愛理8歲就從偶像女團出道，被粉絲譽為「偶像中的偶像」。她曾兩度隨團體來台，並於2018年推出個人專輯，近年來更跨足戲劇領域，主演日劇《ANIMALS》後人氣再度攀升。鈴木愛理成為繼onefive、卡莉怪妞、FRUITS ZIPPER及AKIRA等日本藝人後，再度受邀參加台南跨年的日本大咖。

除了日本藝人，台南跨年晚會也迎來韓國實力派女團STAYC及男團ALL(H)OURS，這是兩團首度來台參與跨年演出。台南的跨年陣容每年都不讓觀眾失望，今年更是集結了多組國際知名藝人，為觀眾帶來精彩的表演。

韓國男團ALL(H)OURS首度來台南跨年。（圖／翻攝自all_h_ours IG）

而台中跨年則邀請了蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車等台灣知名歌手拚人氣。盧廣仲表示，能夠上台表演真的是一件很幸運的事情，這次會在跨年時將這樣幸運的能量帶到台上，並演唱一些新歌和舊歌，其中新歌是他在9月發行的新專輯中的作品。

