偶像伍佰點頭背書！玖壹壹攜手怕胖團翻玩〈浪人情歌〉

滾石唱片翻唱企劃「滾石撞樂隊2」推出首支「兩團聯手」改編單曲，由台式嘻哈天團玖壹壹攜手熱血流行龐克樂團怕胖團，共同翻玩搖滾天王伍佰&China Blue的經典神曲〈浪人情歌〉，兩組音樂風格鮮明的團體難得跨界合體，碰撞出最具台味、也最洗腦的電音饒舌版〈浪人情歌〉。

發行於 1994 年的〈浪人情歌〉收錄在伍佰&China Blue的同名專輯《浪人情歌》中，據說當年伍佰在開車途中靈感湧現，僅花極短時間就完成〈浪人情歌〉的詞曲，原本這首歌曲是要寫給歌手高明駿演唱，卻意外遭到退件，伍佰隨後決定收回親自詮釋，結果竟一舉走紅，讓這首「被退件」的作品一路紅了超過 30 年，成為華語搖滾的殿堂級情歌經典。

玖壹壹與怕胖團在改編過程中都背負不小壓力，玖壹壹洋蔥坦言：「滿怕的！因為再怎麼樣改，感覺也是無法超越伍佰老師的原唱！」為了做出新意，洋蔥親自參與編曲，將原本和緩的曲速加快，並融入玖壹壹標誌性的電子元素與強烈節奏感。

怕胖團直言：「伍佰老師的〈浪人情歌〉基本上是無敵的國歌了！如果一樣走搖滾路線，我們怎麼改都會變得很像在翻唱。」因此經過雙方討論後，決定保留伍佰與玖壹壹共有的「台」元素，再加入怕胖團一貫的龐克風格，打造出令人耳目一新的全新改編版本。怕胖團也提到，當初在 demo 階段加入玖壹壹健志的饒舌段落時，原本有些擔心伍佰老師的反應，「沒想到他一口答應，也的確讓這首歌改編成品加分不少！」

玖壹壹與怕胖團在此之前就經常在各大商演、音樂節巧遇，但真正合作錄音卻是頭一遭，從討論到正式發行花了一年多的時間，透過這次指標性的雙團合作，再度證明了經典作品在不同時代、不同曲風的碰撞下，依然能展現出無窮的生命力。

