偶像公主來了！全新卡片遊戲機台12月登台 YOYO姐姐現場玩嗨

由TAKARA TOMY旗下玩具廠商T-ARTS Company,Ltd.及遊戲製造廠商syn Sophia, Inc.共同開發，並由世雅育樂股份有限公司代理的卡片遊戲機《祕密的偶像公主》將於12月4日全台同步上市。為慶祝《祕密的偶像公主》卡片遊戲機台正式上市，SEGA Taiwan於今（28）日舉辦盛大的上市記者會，現場特別邀請深受小朋友喜愛的YOYO TV番茄姐姐、葡萄姐姐、雲朵姐姐與大家一同體驗最新機台，搶先感受遊戲魅力。

卡片遊戲機《祕密的偶像公主》即將在台正式上市，SEGA Taiwan於今（28）日舉辦盛大的上市記者會。（圖／ 世雅育樂股份有限公司提供 ）

廣告 廣告

除了現場試玩，YOYO姐姐們還帶來《祕密的偶像公主》動畫主題曲舞蹈表演，與玩家一起炒熱氣氛。而活動期間，玩家可搶先體驗全新音樂遊戲，與其他玩家一同享受華麗舞台的魅力。只要現場體驗遊戲機台，即可獲得限量新手禮包一份，包含活動限定卡片。2026年《祕密的偶像公主》也將與三位YOYO姐姐一同在全台各地百貨舉辦「祕密的偶像公主YOYO姐姐見面會」。

T-ARTSs Company, Ltd. 大島翔部長也特別遠從日本來台灣親自參與記者會，並上台致詞。（圖／記者徐敏娟攝）

卡片遊戲機《祕密的偶像公主》即將在台正式上市，SEGA Taiwan於今（28）日舉辦盛大的上市記者會，邀請番茄姐姐、葡萄姐姐和雲朵姊姊同台。（圖／ 世雅育樂股份有限公司提供 ）

卡片遊戲機《祕密的偶像公主》即將在台正式上市，SEGA Taiwan於今（28）日舉辦盛大的上市記者會，邀請番茄姐姐、葡萄姐姐和雲朵姊姊還有吉祥物小愛也一起同台。（圖／記者徐敏娟攝）

卡片遊戲機《祕密的偶像公主》即將在台正式上市，SEGA Taiwan於今（28）日舉辦盛大的上市記者會，邀請番茄姐姐（圖）、葡萄姐姐和雲朵姐姐同台。（圖／ 世雅育樂股份有限公司提供 ）

《祕密的偶像公主》遊戲操作簡單，玩家可透過實體卡牌與機台感應板進行互動，只要跟隨螢幕指示移動卡牌，便可以完成精彩的舞台表演。卡牌共分3種星等，每張皆採雷射加工，4星卡更有金箔工藝。玩家不只能創建專屬角色，自由設定專屬角色的外觀與風格，也可搭配周邊商品「祕密的偶像公主手環」，透過SEGA Taiwan卡片遊戲機台官方LINE帳號，領取「偶像公主ID」，將帳號連結手機，於機台留下遊玩紀錄。

每張卡牌皆採用精緻雷射設計，卡牌閃耀質感全面升級。（圖／ 世雅育樂股份有限公司提供 ）

此外《祕密的偶像公主》也將於每周日早上9點30分，於YOYO TV獨家播放，故事描述一起進入私立樂園學園就讀的主角青空陽葵和星川美月兩位好友間的故事。怕生又容易緊張的陽葵將要以偶像公主的身分出道，因此不小心有了連對好友美月都不能說的「祕密」。然而，美月似乎也懷抱著某個「祕密」。動畫中身懷祕密的陽葵和美月，兩位偶像公主的故事即將揭開序幕。

延伸閱讀

史上最貴「1針1億元」罕病將納健保 衛福部12月新制搶先看

清水服務區奪金擘獎雙優等 3天限定優惠冰淇淋免費送

影/東北季風驚喜！冰霰降臨南投合歡山 遊客幸福邂逅