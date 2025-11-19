偶像劇女主爆「吻戲伸舌頭」 男主遭侵犯怒投訴

微博瘋傳有部拍攝中的現代偶像劇，女方因為「吻過頭」導致男主直接向劇組投訴。（圖／翻攝自pixabay）





偶像劇中經常出現接吻的名場面，演員們除了要在親的過程保持畫面唯美外，也要顧慮對手演員的感受。近日，微博就瘋傳有部拍攝中的現代偶像劇，女方因為「吻過頭」導致男主直接向劇組投訴，消息曝光後掀起熱議。

爆料指出，劇本原本設定的吻戲是「淺嚐為止」，沒想到實際拍攝時，女主角突然加深動作，甚至伸出舌頭脫稿演出，讓男主角錯愕不已，直接向劇組投訴，消息曝光後，掀起各界熱議，瘋狂猜測女主角的身份。

現代偶像劇女主角遭爆「吻過頭」被男主角投訴。（圖／翻攝自微博）

現代偶像劇女主角遭爆「吻過頭」被男主角投訴。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

截至目前為止，並未有任何劇組發聲，但這起事件也讓親密戲尺度的話題再被提出討論，有人支持男方維護自身的權益，不過也有人認為女方的舉動是入戲敬業，甚至懷疑是否被拿來炒熱度，不過至今為止並未有人站出來說明，也讓部分網友懷疑是假消息。



【更多東森娛樂報導】

●宋茜職場遇小9歲前任 得腸胃炎「史上最瘦」

●邱以太遭猥褻「全身被摸」不敢反抗！金鐘男星監獄失控輕生

●演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議

