偶像劇女星爆「伸舌頭」強吻硬上！男主角遭侵犯氣炸投訴 身分線索曝光

娛樂中心／綜合報導

中國大陸現代偶像劇女主角爆舌吻男主角。（示意圖／翻攝自pixabay）

「吻戲」向來被視為劇情推進與情感鋪陳的重要橋段，但對演員而言，這類親密戲尺度往往需要在畫面真實感與演員彼此界線之間取得平衡。陸網近日傳出，某部正在拍攝的現代偶像劇中，女主角開拍時突然舌吻男主角，因此遭男方投訴，這名女主角的身分隨即引發網友熱議。

吻戲在戲劇中經常是引起討論和關注的亮點。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據陸網爆料，這部現代偶像劇中的吻戲原先設定「淺嚐則止」，沒想到開拍時女主角突然脫稿上演舌吻戲碼，感到被冒犯的男主角拍完後立刻向劇組投訴，此事引發網友熱議，也暴露劇組對親密戲尺度界線模糊不清的問題。

目前唯一線索僅有「現代偶像劇」，一票人開始瘋猜女主角真實身分，有網友不禁感嘆：「現在不只是女演員要保護自己，男演員也要好好保護自己呀」。然而，截至今日，引發爭議的偶像劇與演員均未曝光，加上尚無劇組或官方媒體證實此事，因此有部分網友認為可能只是假消息。

