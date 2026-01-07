偶像劇女王回歸！賴雅妍罕見長髮現身 與邵雨薇當閨蜜少女模式全開

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》不只鬧鬼還很揪心，電影中揭開一段塵封在廢棄劇場的秘密，其中由賴雅妍、邵雨薇與鄭人碩飾演的劇團演員和導演，他們曾一起構築夢想，卻轉變為一段三角關係，並且在一場意外後留下一生無法放下的遺憾。

《啵me之我的青春住了鬼》賴雅妍為詮釋角色的「青春少女狀態」，細心揣摩年輕女孩的語言節奏與肢體神情。（圖／風暴國際股份有限公司）

賴雅妍此次為符合《啵me之我的青春住了鬼》的年代感，特別接上假長髮，該場戲雖然篇幅不長，卻讓賴雅妍印象深刻，她笑說，自己其實一開始對這個造型有點沒信心，「我還一直問大家『真的好看嗎？』結果所有人都說充滿校園青春感，我才慢慢放心。」她和邵雨薇在戲外忍不住討論起彼此的復古髮型，因為賴雅妍的假髮太像楊丞琳當年的「水母頭」，眾人也打趣合唱〈曖昧〉。賴雅妍也提到，和邵雨薇一起演出青春時期的對手戲時，兩人在現場必須「少女模式全開」邊討論邊笑個不停，卻也因為邵雨薇天生偏細、偏甜的「少女音」，讓自己一度壓力山大，「我們要一直假裝自己是二十歲，講一些很白痴的話，真的很想原地消失。」

《啵me之我的青春住了鬼》鄭人碩在片中成為留著長髮的憂鬱畫家。（圖／風暴國際股份有限公司）

鄭人碩在片中則以「頹廢蘑菇頭」登場，造型一曝光就讓劇組笑聲不斷，他則自嘲完全沒有美術細胞，卻要甩著長髮演出內心細膩的畫家角色，拍攝空檔吃飯時還要一邊把頭髮撩開，忍不住嘆氣直呼：「這輩子絕對不會再留長頭髮，真的太麻煩了！」

賴雅妍談到和鄭人碩首度合作，她原以為兩人在片中是「夫妻關係」，會有大量對手戲，沒想到拍攝期間更多的是「對眼戲」，一見面就要詮釋一對相隔多年未見的怨偶，全憑眼神交流傳遞情感，她也形容私底下的鄭人碩喜感十足，「碩哥有一種幽默感，節奏很奇妙，但讓人會忍不住笑出來！」她希望未來有機會看到鄭人碩挑戰真正的大喜劇，「不要再只演沉默或耍帥的角色了，他其實超有戲。」





