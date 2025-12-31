偶像劇男神為蔡依林演唱會當工作人員 曬AAA證曝內幕：大巨蛋熬夜到凌晨

邱昊奇（右）擔任蔡依林演唱會剪片工作人員。翻攝IG @haochichiu

37歲的邱昊奇曾演出《你照亮我星球》、《廢財闖天關》、《星空下的黑潮島嶼》等劇，近幾年也從事幕後工作，他在社群上分享，擔任蔡依林演唱會幕後剪片工作人員，並透露：「昨晚在大巨蛋熬夜完成現拍現剪。」、「完美主義的下場：凌晨一點還出不了大巨蛋。」

邱昊奇曾擔任王力宏演唱會、蕭亞軒MV御用舞者，在網路上演出「12星座男友」受矚目，並開始演出許多偶像劇，客台金鐘劇《星空下的黑潮島嶼》中則飾演反派長官受討論。

邱昊奇近幾年也投入幕後工作。翻攝IG @haochichiu

揭工作最刺激部分：5分鐘內做出50分鐘的決定

這次擔任蔡依林演唱會工作人員，邱昊奇與團隊在大巨蛋熬夜完成工作，他曬出拿著AAA（全區通行）工作證的照片，並發文分享：「演唱會最刺激的不是現場拍攝，是後台交接。我們必須在5分鐘內做出50分鐘的決定：第一，故事節奏成立。第二，聲音品質穩定。第三，觀眾看得懂重點。其他都叫『加分』，而不是『拖延』。」

廣告 廣告

蔡依林在演唱會上每套造型都有其意義。凌時差提供

邱昊奇繼續表示：「今年放下的不是標準，是『無止境的返工焦慮』。在跨年演唱會這種大型製作裡，專業不等於完美主義。專業是：『把需求對齊、守住節點、把交付做到位。』」



回到原文

更多鏡報報導

75歲「御用皇帝」爺孫戀交往14年驚覺當小王 小36歲女友已婚生子！淚崩認分手

曹西平猝逝／與艾成曾有「特殊緣分」 王瞳揭暖心深聊：天堂一起唱歌跳舞

獨家／劉宇寧「登上台北101」7字砸5萬 台灣粉絲提前動員慶生活動！敲碗來開唱