偶像劇男神立威廉驚傳罹癌二期！開刀2次最新病況曝光

立威廉驚傳罹癌，9月住院開刀。（經紀人吳孟縉提供）

曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》在台走紅的新加坡男神立威廉，一向以健康、陽光形象著稱，卻驚爆今年8月發現罹患甲狀腺癌二期。立威廉8日表示，當時一看到檢查報告，只覺得眼前一黑、彷彿「天要塌了」，悲觀想著「能不能看到我女兒長大？」甚至連10年前擬好的遺書，都找出來重新檢視，做好完整的安排。

現正在日本度假的立威廉說，他原本就常帶著妻女一起出國旅遊，今年8月時從印尼離島旅遊回新加坡後，就發現有腰痠背痛跡象，到醫院檢查後無異狀，在醫師建議下做全身健康檢查，透過核磁共振檢查竟發現甲狀腺有3公分惡性腫瘤，9月就進行兩次手術，分別取出3公分、1.1公分腫瘤，隔了1個月又住院5天進行放射治療，因為是在私人醫院進行手術與治療，3次住院下來，就花了約台幣400萬元。

他表示，目前應該已切除99％的腫瘤，但就怕擴散，因肺部照出有結節，後續還要追蹤、治療，每個月都要吃藥控制。他10年前在女生出生後便找律師擬好遺書，這次生病，更重新把遺書再理一遍，「如果真的發生什麼，一定要先幫老婆、女兒、媽媽處理好，這一定要先準備好」。

