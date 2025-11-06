偶像天團3大成員空降台北！ 《愉快動物餅 大電影》21款超Q特典大放送

超萌天團「愉快動物餅」空降台北參與特映會。馬棋朵提供

日本國民點心「愉快動物餅」躍上大銀幕！《愉快動物餅 大電影》找來星達拓男團Travis Japan松田元太獻聲隊長「大獅」領軍夯團「愉快動物餅」，小天馬則由《玻璃之心》的高石明里聲演。該片預計明天（7日）在台上映，偶像天團3大成員大獅、小天馬、大象5日搶先現身台北特映會現場，為電影暖身造勢。

大獅玩偶在台參與電影造勢活動。馬棋朵提供

5日電影特映會上，3隻與人等高的天團成員大獅、小天馬、大象從日本專程飛來台北，電影公司另再特製11款不同動物造型的墊板特典，讓現場觀眾大呼可愛，紛紛索取喜愛的款式。之後，天團成員將再現身「愉快動物餅主題市集」，11月每個週末只在捷運中山站「心中山市集」，市集裡還有其他動物成員的人型立牌，觀眾只需與其中3個角色合照上傳打卡，就有機會獲得特典貼紙。進場看電影加碼送，第一週可獲得11款超Q墊板特典其一款，第二、三週分別再推出各5款不同動物餅造型的資料夾特典，總共21款，滿足粉絲期待。

日本國民點心愉快動物餅有47年歷史，每片餅乾都有不同動物形狀與英文。馬棋朵提供

「愉快動物餅」是由日本食品品牌GINBIS所推出的國民餅乾，每一塊餅乾都以不同的動物作為造型，上方印有動物的英文，好吃又富教育性質。1978年開賣至今已有47年歷史，在全球逾20個國家與地區都有販售，是許多人心目中難忘的兒時回憶。「愉快動物餅」的動物角色也在近兩年的復古風潮上人氣翻漲，周邊商品吸引各方搶購。

愉快動物餅的成員們遇上危機，小天馬更遭到俘虜。馬棋朵提供

醞釀5年的電影《愉快動物餅 大電影》以零食與人類和睦共存的「甜品王國」作為故事背景，誕生了享譽全球的超人氣偶像團體「愉快動物餅」，但隊長大獅（松田元太 配音）與極受矚目的新成員小天馬（高石明里 配音）的關係卻有些緊張，小天馬擁有美妙歌聲且能在空中飛舞，令大獅倍感威脅。不料，「愉快動物餅」竟遭遇「棉花糖大軍」，小天馬被俘虜，大獅該如何率領大夥度過危機？《愉快動物餅 大電影》11月7日中日文配音版同步上映。



