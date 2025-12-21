偶像失格2／藤井麻由後悔為愛退團 小孩爆醜聞事業全毀

藤井麻由為愛退團，坦言覺得很後悔。（圖／翻攝自藤井麻由臉書）

AKB48 Team TP 4期生成員范姜又恩因答應當代課老師卻放對方鴿子、私自接拍有損女團形象的廣告，以及未經公司同意參加啦啦隊徵選，徹底惹怒經紀公司，認為她違約傷害公司形象，而且絲毫沒有悔意，因此終止雙方間之經紀合約關係，並保留法律追訴權。

同為AKB48 Team TP成員的日籍女星藤井麻由，因與樂團noovy成員商鈞傳出緋聞，無預警遭營運冷凍，隔了1個月才恢復演藝工作，但兩人仍無懼禁愛令，被時報周刊CTWANT直擊商鈞直搗女方香閨，還在摩托車上演前胸貼後背的戲碼。事後麻由因「違反成員必須遵守之行為條例」退團，而她也在受訪時坦言，為愛退團是她生命中相當後悔的一件事。

小孩因性醜聞中斷正要起飛的演藝事業。（圖／翻攝自小孩IG）

「小孩」何世華參加選秀節目《原子少年》，在節目中展現超強舞技，獲得不少粉絲喜愛，節目結束後並與其他四位天王星成員一同組團出道，卻爆出性侵未成年少女的醜聞，雖然小孩稱雙方是交往中的合意親密關係，但女方家長報警提告，小孩也宣布從天王星退團，並暫停演藝事業。最終小孩被新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金。

菖蒲真凜被抓包重大契約違規而退團。（圖／翻攝自菖蒲真凜IG）

日本女團NMB48是AKB48的姐妹團，其中一位人氣成員菖蒲真凜在2021年突然宣布退出團體活動，原因是「重大契約違規」，她也道歉說：「我說出那些醜惡的話被曝光，是我自己的行為招來的結果，我深深反省了。」雖然沒有公開詳細違規原因，但有網友挖出她的私人IG，不僅貼出與男友的私密對話、私下追星傑尼斯偶像，還截圖嘲笑同團成員，乖巧甜美形象全毀。

