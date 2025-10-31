偶像女團《咒你》黑化！STAYC裴秀珉身體90度彎折、Lovelyz徐智秀失控大抓狂

《咒你》以買賣慾望與靈魂的秘密市場為核心。（圖／華映）

記者潘鈺楨報導／韓國全新驚悚電影《咒你》以買賣慾望與靈魂的秘密市場為核心，揭露現代人追求外貌、成功與認同時，必須承受的恐怖代價。導演找來「Lovelyz」的徐智秀、「STAYC」的裴秀珉、以及「宇宙少女」恩熙（孫周延）等人氣女團成員，全都大膽挑戰黑化角色，一改舞台上的開朗活潑形象，帶領觀眾直面慾望背後的致命反噬。

《咒你》由韓國新生代恐怖大師洪源基執導，他透露創作靈感始於人人都能共鳴的小小慾望，像是想變漂亮、想更成功、想得到肯定、想保護最重要的人，甚至只是假裝無害的好奇，這些欲望累積並與黑暗力量接觸之後，便會導向無可避免的代價。談及找來多位女團成員演出的經過，導演透露，她們鮮少參與電影演出，能帶給觀眾新鮮感，在企劃初期他就已鎖定演員人選，徐智秀、裴秀珉以及孫周延也都在繁忙的偶像日程中，隨時手握劇本沉浸角色。

《咒你》中，徐智秀飾演的「恩書」因陷入外貌執念而不惜與黑暗力量做出危險交易，但交易後應該準時寄到家門口的包裹卻總是離奇消失，她的焦慮與猜疑急速放大，把矛頭指向住在隔壁鄰居文彩元，懷疑對方是竊盜慣犯。她拋下以往在舞台上的明亮形象，戴上黑色墨鏡增添神祕氣息，詮釋深陷外貌焦慮的女子，片中她逐步失控，最終走向崩潰與反擊，跟文采元大打出手，抓狂使出各種狠招攻擊對方，她這次的大膽轉型受到劇組肯定，也成為本片一大亮點。

裴秀珉首次挑戰大銀幕演出，在《咒你》中飾演深陷升學焦慮的考生「秀妍」，在媽媽徐令姬親入鬼市割手祭血為她求功名後，模擬考成績竟一夕滿分，看似踏上順遂成功之路，沒想到成就越高，她越感覺自己逐漸失去原本的模樣，彷彿有什麼正在悄悄侵占她的生命。她以壓抑的情緒呈現角色崩裂的心理狀態，細膩捕捉青少年追求認同卻迷失自我的痛苦，而她一臉慘白向後彎折90度的海報一曝光更是嚇壞不少觀眾。

她前陣子上廣播節目宣傳時笑說：「拍攝時，工作人員本來打算讓我吊鋼絲做輔助，但我覺得應該能靠自己完成，結果也真的順利做到了，可能是因為我有在練彼拉提斯，核心力量不知不覺間變強了吧！拍完後我還跑去跟教練炫耀，不過我還是有在其他場景中吊了鋼絲，至於是哪一場戲就請大家進電影院確認了。」 而她在片中上演被鬼魂團團包圍的恐怖場面，她說：「扮鬼的演員們妝容造型超嚇人的，拍攝空檔時，我聽到他們在討論卸妝太麻煩了，想乾脆頂著妝去便利超商，我聽到以後趕快阻止他們，怕他們嚇壞店員和路人。」

孫周延則是在《咒你》中飾演就讀於越南國際大學的留學生「恩真」，她夢想成為網紅，為了追求影片點閱率，選擇以恐怖傳說為題材拍攝內容，甚至踏入廢棄古井，為鏡頭執行禁忌招鬼儀式，隨著好奇心與慾望逐漸放大，可怕的事也悄然靠近。劇組在越南拍攝此段時，取景地點本身就是當地人視為禁忌的墓地，不僅氣場強烈，還傳出曾有人於該地喪命事件，為了避免遊魂干擾，工作團隊每天拍攝完都會往肩後撒鹽，不回頭離開，連巫覡顧問都再三叮囑不可大意，真實詭異的環境也為作品添上一層恐怖感。而孫周延也特別以中文錄製問候影片，她特別花了心思練習，國語發音標準，讓粉絲大讚她誠意十足！電影將於10月31日在台上映。