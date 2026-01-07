偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償

記者蔡維歆／台北報導

余嬿慈去年5月透過手寫信宣布暫時離團休息。（圖／翻攝自AKB48 Team TP臉書）

女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。

好言娛樂發布兩點聲明。（圖／翻攝自臉書）

19歲余嬿慈去（2025）年5月因家庭因素，與公司討論暫停團體所有活動，社群帳號都停止更新，個人週邊商品也因此停止販售，當時公司公開她的手寫信，她也喊話粉絲要等待她回歸。沒想到如今AKB48 Team TP所屬好言娛樂發布兩點聲明表示余嬿慈自去年5月9日起，未經事前通知或合理說明就無故失聯，甚至電話未接、訊息未讀未回也未依約出席培訓課程，甚至未履行任何與演藝活動及宣傳相關工作內容。好言娛樂指出余嬿慈此舉不僅嚴重影響合約履行，同時造成公司培訓與相關資源的實質損失，「即日起終止雙方之經紀合約關係，並就因此所生之一切損害，依法追究相關法律責任」。

廣告 廣告

而「好言娛樂」去年底才發聲明提及范姜又恩3行為違約，首先表示她未經公司同意私接工作，影響公司形象，其二是范姜又恩曾報名啦啦隊徵選，不過此行為並未經過公司同意，公司也表明范姜又恩因個人誠信，與他人有爭執，造成公司名譽受損。沒想到現在另一成員余嬿慈也失聯，再度引發討論。

更多三立新聞網報導

放棄藥物治療！名模大腸癌4期過世享年47歲 生日最後發文曝光惹鼻酸

童年慘遭媽媽家暴！白冰冰哭揭「血淚內幕」：一直打我到17歲去賺錢

37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了

19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝

